Il benvenuto al nuovo parroco don Andrea Cardani

Ingresso ufficiale, sabato 30 novembre, per don Andrea Cardani alla guida delle parrocchie San Giorgio Martire di Cuggiono e Santi Giacomo e Filippo di Castelletto.

Don Andrea Cardani ha fatto il proprio ingresso ufficiale in paese

E proprio dalla chiesa della frazione è iniziata la cerimonia: don Andrea su un tandem con il vicario episcopale monsignor Luca Raimondi, seguito da ragazzi e famiglie in bicicletta, ha raggiunto la chiesa di San Rocco da dove è partito il corteo, accompagnato dalla banda, che ha raggiunto piazza San Giorgio.

Il saluto del sindaco Cucchetti: "Buon cammino a Cuggiono"

Sul sagrato della basilica il sindaco Giovanni Cucchetti ha rivolto il benvenuto al nuovo parroco a nome di tutta la comunità:

"In mezzo a noi da un po' di tempo ho potuto apprezzare il tuo pensiero don Andrea, che è anche il mio, di fare squadra con tutte le realtà del nostro paese e di ricercare le sinergie per affrontare le difficoltà. Oggi serve dare segnali di unità; avere in comune valori e finalità, saper coinvolgere per includere. Credo che questa sia la nostra sfida. Buon cammino a Cuggiono don Andrea, benvenuto!".

"Voglio continuare a sognare con voi, mettendo insieme le energie"

Il nuovo parroco, che ha svolto questo incarico a Pogliano Milanese, ha ringraziato il primo cittadino, accompagnato dal vicario episcopale e da diversi sacerdoti del territorio. Molto partecipata la Messa, e in una basilica gremita don Andrea, durante l'omelia, ha ricordato i sogni che i vari sacerdoti hanno realizzato negli anni, fino agli ultimi: la Casa decanale e l'oratorio don Bosco.

Don Andrea ha detto:

"Voglio continuare a sognare con voi, mettendo insieme le energie per realizzare nuovi traguardi".

Presenti alla cerimonia le rappresentanze delle associazioni, le forze dell'ordine, il sindaco di Pogliano Milanese Carmine Lavanga.