Una data: domenica 6 aprile; una corsa: la LIUC Run, la prima dei 6 appuntamenti 2025 del circuito Running people; 6 parchi cittadini attraversati da atleti e famiglie, che saranno allo striscione del via di corso Matteotti (iscrizioni aperte sul sito www. sportpiu.org/liuc-run/).

Il 6 aprile ritorna la Liuc Run

È stata presentata questa mattina, mercoledì 26 marzo, in Villa Jucker dell’Università LIUC di Castellanza, la seconda edizione della LIUC Run, gara podistica che quest’anno godrà del marchio FIDAL.

Alla conferenza di presentazione erano presenti, oltre ai partner del progetto Running people, anche Riccardo Comerio, presidente della LIUC; Anna Gervasoni, Rettore dell’ateneo castellanzese; il vicesindaco di Castellanza Cristina Borroni; l’assessore allo Sport di Legnano Guido Bragato: il presidente di SportPiù Stefano Colombo, il tecnico FIDAL Maurizio Lorenzini e il direttore generale della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Solbiati.

Le parole di Comerio e Gervasoni

«Siamo contenti di ospitare questa nuova edizione della LIUC Run, un appuntamento importante per tutta la collettività, per il nostro territorio e per la nostra università», ha ricordato Riccardo Comerio. E Anna Gervasoni, Rettore LIUC: «L’università è attenta allo sport, enorme valore per i nostri ragazzi, a qualsiasi livello venga praticato. Ci crediamo e forniamo, inoltre, competenze specifiche attraverso il percorso Management dello Sport e degli Eventi sportivi nella laurea triennale in Economia. Per il prossimo anno, stiamo progettando un master universitario sullo Sport».

«E’ la prima corsa della stagione – ha spiegato Stefano Colombo – e questa seconda edizione conferma il grande lavoro di squadra che sta facendo crescere il progetto Running People e che vede collaborare istituzioni, università, imprese del territorio, realtà che si occupano di formazione e sport. La LIUC run è una corsa che mette insieme due città, Castellanza e Legnano; due province e unisce con un percorso studiato ad hoc ben 6 parchi cittadini (Parco Liuc, via Cantoni, Via dei Platani, Corte del ciliegio, Palaborsani e il Falcone e Borsellino)».

Una corsa, anzi sei corse, in cui la BCC di Busto Garolfo e Buguggiate crede fin dagli albori del progetto stesso. «Possiamo dire di aver contribuito a far nascere e crescere questi appuntamenti sportivi che hanno lo sport, ma anche il territorio come punti di riferimento – ha dichiarato Roberto Solbiati, direttore generale di BCC Busto Garolfo e Buguggiate – Chi corre deve mettere in questa attività dedizione, perseveranza, fatica positiva e condivisione sociale. Gli stessi elementi che ogni nostro collaboratore e, dunque, la nostra banca mette quotidianamente nello svolgere la nostra missione».

Il programma

Il primo week end di aprile a Castellanza offrirà un ampio pacchetto di appuntamenti legati alla LIUC Run. L’anticipazione è fissata per il 1° aprile, quando alle 17.30, in LIUC (edificio Cantoni, aula C229) si terrà un incontro su Lo sport amico dei polmoni, organizzato da LIUC in collaborazione con Humanitas Mater Domini e al quale interverrà il dottor Massimo Appodia, pneumologo.

«LIUC Run è per noi un’importante occasione per essere sempre più vicini al territorio. Saremo presenti nel village dedicato all’evento con i nostri specialisti in Oftalmologia, il personale infermieristico, gli studenti e le studentesse di Humanitas University sede di Castellanza che saranno disponibili per la prova della pressione e della saturimetria, oltre ai volontari di Insieme con Humanitas. Tanti professionisti, che ringrazio, tutti insieme per sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di uno stile di vita attivo e su come praticare sport in sicurezza», afferma Alex Carini, Amministratore Delegato di Humanitas Mater Domini.

Sabato 5 aprile la SOEVIS Arena diventerà campo centrale. Dalle 10 alle 18, infatti, aprirà lo LIUC Sport Village (dove sarà possibile iscriversi alla run di domenica e ritirare il pacco gara) e tutta la giornata sarà caratterizzata da tornei sportivi e da una gara di ginnastica artistica – Campionato Regionale che coinvolgerà circa 400 atlete. In serata il party curato da LIUC Mood.

Domenica il Village alla SOEVIS Arena accenderà i motori alle 7.30. La partenza della run è fissata alle 9.30, con striscione del via in corso Matteotti dove scatterà la competitiva, ma anche la Family run. In giornata anche la partita di Tchoukball. Iscrizioni aperte fino alle 8:30 di domenica anche presso il Picasso in LIUC, il ristorante interno all’Università.

«Mirella Cerini idealmente sarà con noi alla partenza – ha dichiarato il vicesindaco di Castellanza Cristina Borroni, ricordando il primo cittadino scomparso un anno fa – per questo abbiamo deciso con SportPiù di istituire un premio con il suo nome che verrà assegnato al gruppo più numeroso al via». E sulla gara che unisce i territori è intervenuto l’assessore di Legnano Bragato: «La nostra partecipazione cresce e siamo contenti che la LIUC Run attraverserà il cuore della nostra città e dimostrerà che esiste anche un altro modo, sano e divertente per vivere il centro cittadino».

Il circuito Running people 2025

LIUC run (6 aprile), PAM Race (1 maggio), Straresca (18 maggio), Summer run (22 giugno), GallaRunTen (14 settembre), Varese City run (26 ottobre).