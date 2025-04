Il 5 maggio ricorre la Giornata Mondiale dell’igiene delle mani. L’obiettivo della giornata è ricordare l’importanza di un gesto semplice ed essenziale, da eseguire nel modo corretto per essere efficace.

Il 5 maggio la giornata mondiale dedicata all'igiene delle mani

L’ASST Rhodense celebrerà la giornata attraverso una serie di iniziative, tra cui l’allestimento di desk informativi nelle sedi aziendali, da Rho a Garbagnate, dalle ore 9.30 alle ore 12.30: sarà l’occasione per i cittadini di incontrare i professionisti e condividere consigli e suggerimenti su come lavare correttamente le mani e su come prevenire le infezioni.

Nel corso della giornata verranno inoltre promosse altre attività di sensibilizzazione sul tema dell’igiene delle mani, che potranno essere seguite attraverso i canali social aziendali.