Il 47esimo Palio di San Pietro si tinge di nero verde

C’è voluta l’analisi meticolosa delle immagini al fotofinish e qualche minuto di trepidante attesa prima dell’esplosione di gioia: la Contrada Primavera Cervia si aggiudica la 47esima edizione del Palio di San Pietro al termine di una gara memorabile ed estremamente combattuta, che si è svolta domenica 20 settembre 2026 al Quartiere Fiera di Abbiategrasso.

Testa a testa finale

Sotto gli occhi di centinaia di spettatori entusiasti e dalle autorità della politica locale, la corsa ha regalato momenti di pura tensione agonistica. Per buona parte del tracciato è stata la Contrada Legnano a fare l’andatura e a dominare la competizione, ma l’impetuosa risalita della Cervia, che ha superato in scioltezza Piattina, San Rocco e Gallo, ha dato vita a un testa a testa finale entusiasmante, conclusosi con un arrivo sul filo dei millimetri.

Una giornata ricca di tradizione e senso di comunità. Nella mattina la benedizione dei cavalli e dei fantini, la firma del regolamento della corsa e nel pomeriggio dal Castello la partenza della sfilata storica per le vie del centro e alle 17 la disputa del Palio.

La sinergia fantino cavallo

A fare la differenza sono state la determinazione e l’intesa eccezionale tra il fantino Federico Grossi, impeccabile in sella al cavallo Cuore Magico, e il capitano Antonio Cirino, la cui carica ed entusiasmo hanno trascinato la contrada verso uno storico successo che mancava dal 2023.

I dubbi sull’esito dell’arrivo sono stati sciolti solo dopo le necessarie verifiche tecniche: accertata la vittoria di misura di Cuore Magico, il sindaco Cesare Nai ha potuto incoronare ufficialmente il vincitore, consegnandogli il cencio del 47esimo Palio di San Pietro Città di Abbiategrasso dando il via ai festeggiamenti del popolo della Primavera Cervia.