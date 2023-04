Il 24 e il 25 aprile la commemorazione per la Festa di Liberazione

Il 24 e 25 aprile, si terranno le iniziative dell’Amministrazione Comunale di Pero e della sezione A.N.P.I. “Onorina Brambilla” per la Festa della Liberazione dal nazifascismo.

Gli appuntamenti a Pero per la Festa di Liberazione

Lunedì 24, gli iscritti A.N.P.I., aderendo all’iniziativa “Porta un fiore al Partigiano”, faranno sosta nelle vie di Pero che ricordano partigiani e antifascisti attivi nella lotta alla dittatura fascista, lasciando un fiore rosso in loro memoria.

Nella mattinata di martedì 25 Aprile, alle ore 10, l’appuntamento sarà a Cerchiate in piazza Roma, nei pressi del monumento ai Caduti, per la deposizione di una corona alla memoria. Verranno deposte le corone anche al vicino monumento al Marinaio, in via Giovanna D’Arco, e in memoria dei Caduti, nel locale Cimitero. Alle ore 11, da Piazza della Visitazione partirà il tradizionale corteo, attraverso via Curiel e via Sempione, per giungere in piazza Marconi dove avverranno le letture, gli interventi e la posa della corona al monumento ai Caduti.

Le celebrazioni si concluderanno con gli interventi dell’assessore del Comune di Pero, Vanni Mirandola; di Massimo Rana, presidente della locale sezione A.N.P.I.; di Melissa Olivero, in rappresentanza dell’A.N.P.I. Provinciale Milano.

La cerimonia istituzionale

La cerimonia istituzionale del 25 aprile chiuderà il “Mese della Resistenza”, la rassegna giunta alla seconda edizione, nata nell’ambito della convenzione stipulata tra l’Amministrazione comunale e A.N.P.I. Pero, allo scopo di organizzare iniziative che sensibilizzino sui temi della convivenza democratica, dei valori costituzionali e della conservazione della memoria, con particolare attenzione ai ragazzi e ai giovani.

Nella mattinata del 25 aprile, il Sindaco di Pero Maria Rosa Belotti sarà a Seregno, su invito del Comitato 25 Aprile – Comitato unitario antifascista per la difesa delle istituzioni repubblicane “Pierino Romanò”. Le sarà consegnato il “Premio 25 aprile”, in qualità dei presidente del Coordinamento la Pace in Comune – Città metropolitana Monza e Brianza.

Il “Premio 25 aprile”, giunto alla 40esima edizione, è un riconoscimento volto a sottolineare il valore di chi opera attivamente nelle comunità locali perché si affermi sempre più una cultura di pace, costruendo una prospettiva di dialogo tra le nazioni per affrontare questo difficile momento storico che stiamo vivendo in Italia, in Europa e nel mondo.

Lunedì 24 aprile “Porta un fiore al Partigiano” - posa di un fiore rosso nelle vie a ricordo dei luoghi e dei protagonisti della Resistenza e della lotta al nazifascismo. A cura degli iscritti alla sezione A.N.P.I. di Pero.

Martedì 25 aprile Cerimonia istituzionale con corteo, discorsi e posa delle corone.