Anche quest’anno, domenica 23 aprile, i circoli di Legambiente di Parabiago, Nerviano e Canegrate e le sezioni ANPI di Parabiago, Nerviano, S. Vittore O., Canegrate, Legnano e S. Giorgio su L., insieme a “Ambiente Bici Canegrate” e al “Comitato Soci COOP” promuovono la “2° Ciclostaffetta della Liberazione”.

Il 23 aprile torna la ciclostaffetta della Liberazione

La manifestazione partirà da Parabiago, p.zza Maggiolini alle ore 14 e si concluderà a S. Giorgio su L. con un rinfresco offerto dagli organizzatori ed è patrocinata da tutte e sei i comuni attraversati dai ciclisti. Il significato della manifestazione è principalmente quello di mantenere viva la Memoria della Resistenza e della guerra di Liberazione sul nostro territorio con tappe fissate in ognuno dei 6 comuni in prossimità di luoghi “simbolo” della Resistenza.

La prima tappa a Nerviano in prossimità della Chiesa della “Colorina” dove avvenne uno scontro a fuoco tra i Partigiani e i fascisti in fuga; la seconda tappa a S. Vittore davanti alla lapide che ricorda il giovane partigiano Silvio Giorgetti; la terza tappa a Canegrate davanti alla chiesetta di S. Colomba dove avvenne una azione Partigiana di sabotaggio ai treni che trasportavano armi dei nazifascisti; 4° tappa a Legnano in p.zza del Monumento, davanti all’ingresso della Franco Tosi dove sono posizionate le “pietre d’inciampo” dei lavoratori deportati nei campi di sterminio nazisti; 5° e ultima tappa a S. Giorgio su L. in p.zza della Resistenza davanti al monumento ai caduti. In ognuna delle tappe un rappresentante di ANPI farà una breve Memoria degli eventi avvenuti in quei luoghi.