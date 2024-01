Più di 6mila ore di attività nel corso del 2023. Questo l’ammontare delle attività della Protezione Civile di Magenta realizzate nell’anno appena passato e diramate attraverso un report dettagliato di quanto fatto dalle tute gialle magentine nei 12 mesi da poco conclusi.

Il 2023 della Protezione Civile di Magenta nei dati

Numeri notevoli che certificano la bontà dell’operato dei volontari guidati dal coordinatore Fabio Abbiati. L’impegno sicuramente più ampio è stato quello nelle ore dedicate nella formazione e nell’addestramento che rappresentano la fetta un’ampia di quelle spese nel 2023 ed ammontano a 1.571. Un dato molto interessante è inoltre quello della formazione nelle scuole, dove le tute gialle sono tornate dopo gli anni della pandemia per un totale di 100 ore di progetti con gli istituti magentini.

Sono invece 664 le ore per la manutenzione delle sedi, mezzi e attrezzature, 572 per le riunioni organizzative e 558 per le rappresentanze.

È continuato anche l’impegno in favore dell’emergenza Covid-19 che, seppur in maniera molto minore degli anni passati, ha visto le tute gialle attive per 18 ore nel supporto ad hub vaccinali e tamponi.

Le ore invece legate alle emergenze ammontano a 638, oltre a quelle per servizi vari che ha impiegato gli uomini di Abbiati per 1.097 ore.

Una fetta ampia del servizio è stata dedicata al supporto al Comune e alla Polizia locale di circa 802 ore alle quali vanno aggiunte altre 320 di supporti a Comuni esterni.

Il commento dell'assessore Gelli

«Sono molto soddisfatto del lavoro svolto dai volontari magentini - spiega l'assessore alla Protezione Civile Simone Gelli - ll monte ore totale ammonta a 6.340 ore totali di lavoro, totalemente gratuite perchè ricordiamo che uomini e donne della nostra Protezione Civile sono tutti volontari. Un numero elevato di cui mi preme in particolare mettere in evidenza l'impegno per le emergenze in territorio comunale a seguito dei violenti nubifragi, per dare supporto alla sicurezza della popolazione ma anche fuori dai confini comunali con i volontari impegnati in Emilia Romagna e Toscna dopo le alluvioni. ll gruppo di Protezione Civile si dimostra così sempre più un grande punto di riferimento non solo per il nostro territorio, ma anche al di fuori dei confini comunali e per questo non posso che ringraziare tutti i volontari per il loro prezioso impegno e lavoro».

Molto soddisfatto anche il coordinatore Abbiati: