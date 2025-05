Un’intera giornata di eventi e iniziative aperti a tutti e per tutti; sabato 17 maggio, dalle 10.30 alle 20.30, il Parco Falcone Borsellino di Legnano diventa il cuore della seconda edizione della Festa della Sostenibilità.

Il 17 maggio torna la "Festa della sostenibilità"

L'iniziativa, organizzata dalla Biblioteca Civica in collaborazione con il gruppo #BiblioGiovani, vuole sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità nella sua accezione più ampia, quindi sotto gli aspetti ambientale, economico e sociale con una serie di proposte e attività che fanno riferimento ad alcuni degli obiettivi presenti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Dichiara il sindaco Lorenzo Radice:

«C’è una sostenibilità predicata e una praticata e io credo che questa iniziativa indichi chiaramente da che parte stiamo. Dare vita a una Festa della Sostenibilità per noi significa essere coerenti con un’azione amministrativa che in questi anni ha investito sull’economia circolare, che ha dato attuazione alla tariffa puntuale, che ha puntato sulla rigenerazione degli spazi urbani, sull’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico, sulla riduzione del consumo di suolo prevista nel PGT, sulle piantumazioni di alberi e la cura del patrimonio verde, sull’incentivazione della mobilità attiva, ma che ha anche dato vita ai local green deal e aderito alla Rete dei Comuni sostenibili. Proporre alla cittadinanza una giornata in cui il concetto di Sostenibilità sarà declinato sotto tanti aspetti ci aiuterà a capire un nodo cruciale per il futuro: come questa sfida chiami in causa la responsabilità di tutti, a ogni livello, dalle istituzioni sovranazionali agli enti locali a noi singoli cittadini che, anche con semplici buone pratiche quotidiane, possiamo riuscire a soddisfare le nostre esigenze senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare le proprie».

Le parole dell'assessore Guido Bragato

«La Festa della Sostenibilità è nata l’anno scorso da una proposta del gruppo #Bibliogiovani -ricorda Guido Bragato, assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili. È quindi un esempio di quel protagonismo dei giovani che abbiamo voluto attivare e che sta dando ottimi risultati per le attività nelle nostre biblioteche. Questo significa, da una parte, quanto stia a cuore alle giovani generazioni il tema della Sostenibilità, dall’altra quanto abbiano da offrirci in termini di proposte e di sollecitazioni da cogliere e sviluppare insieme. Mi piace sottolineare che i #Bibliogiovani saranno impegnati attivamente tutto il giorno per le attività agli stand e dei laboratori, ma anche, nel pomeriggio, per coordinare i tavoli tematici in cui la Sostenibilità diventerà argomento di confronto e nei talk, dove intervisteranno gli ospiti. A tutti loro va il mio grazie per un contributo di idee e impegno che è un patrimonio prezioso per le attività culturali e di animazione della nostra città».

Il calendario con appuntamenti e laboratorio

Molto ricco il programma della Festa che vedrà alternarsi, durante la giornata, dimostrazioni, laboratori, talk, sport e musica, inframezzati da un picnic nel parco. Si comincia alle 10.30 con il “Tavolone riciclone”, che proporrà attività di ricircolo creativo; con un’installazione partecipativa per riflettere sugli effetti della fast fashion e una mostra di recycling art; con la Ciclofficina popolare che aggiusterà biciclette; con l’attività di sensibilizzazione contro l’inquinamento provocato dalla plastica e con l’angolo dei libri. Sempre alle 10.30, al campo di basket, sitting volley, esibizione di ginnastica artistica con Riccardo Maino e Mariachiara Villa e talk sul tema “Lo Sport contro ogni disuguaglianza” con Giorgio Andrea Zanaldi, atleta paralimpico e Riccardo Maino. Dalle 11 via ai laboratori: i terrari per creare un ecosistema autosufficiente (che saranno riproposti nel pomeriggio), per fabbricare un detergente multiuso sostenibile, per il riciclo e la diffusione di semini e per la creazione di un tappeto partendo dagli stracci. Nel pomeriggio, ancora al campetto di basket, dalle 14 alle 16, partite 5 contro 5 con la collaborazione di Castoro Sport, mentre, a partire dalle 15, l’associazione giovanile @wherehouse_music darà vita a una “Bike parade” lungo le linee della Bicipolitana con partenza e arrivo al Parco Falcone Borsellino; un’iniziativa per mostrare un modo diverso di vivere uno spazio pubblico della città. Alle 15 cominceranno “Parole e azioni sostenibili”, i tavoli di confronto tra cittadini e amministratori sui temi della mobilità sostenibile, della partecipazione e del digitale, della rigenerazione e dei luoghi di comunità e dell’inquinamento. Dalle 15.30 angolo “swap” per vestiti, scarpe e accessori e, dalle 16, green gaming zone. Alle 16 partiranno i tre talk inframezzati dagli interventi musicali della Rusty Brass band; sulla biodiversità con l’esperto Cesare Bruno, su Legnano Comune Bandiera sostenibile 2025 con il sindaco Lorenzo Radice, sui consigli pratici per una vita più sostenibile con Camilla Agazzone, influencer da 60mila follower.

Dalle 16.30 ancora laboratori per costruire un Bugs hotel (la stazione di biodiversità per impollinatori) e di educazione ambientale. Sarà anche assemblato un “Tavolo fluviale”, installazione interattiva che permetterà di interagire con un “ecosistema da tavolo”. Alle 19 chiuderà il programma il concerto dei Generic animal.

Tutte le attività sono gratuite e non occorre prenotazione.

Le parole dell'assessore alla Sostenibilità

«A marzo, all’assemblea nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili, Legnano ha ricevuto la bandiera di Comune sostenibile 2025 -sottolinea Luca Benetti, assessore alla Sostenibilità- e questo come riconoscimento di un percorso progettuale intrapreso dalla nostra amministrazione sullo sviluppo sostenibile, ambientale, economico, sociale e istituzionale che ci ha portato a completare un monitoraggio volontario su 100 indicatori di sostenibilità. Abbiamo, in altre parole, messo sotto esame le azioni del Comune per misurarne gli impatti in termini di sostenibilità perché soltanto con un riscontro misurabile potremo mettere in atto gli eventuali correttivi per migliorare la situazione e centrare i nostri obiettivi. Questi dati e informazioni concorrono a formare un rapporto con cui costruiremo il bilancio di sostenibilità, un documento che abbraccia tutti gli aspetti dell’attività del Comune rispecchiando quel concetto di sostenibilità integrale che riguarda tanto la programmazione urbanistica come le opere pubbliche e la mobilità, le politiche economiche e sociali come quelle ambientali e di inclusione».

Le altre iniziative in programma

Oltre che al Parco Falcone Borsellino, altre due sono le iniziative in Città per la Festa nella giornata di sabato. Nell’aula consiliare di Palazzo Malinverni, dalle 10, si terrà la presentazione delle proposte per la Sostenibilità formulate dagli studenti delle classi terze del Liceo Galilei attraverso sei video. L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale, dal Liceo Galilei, da Legambiente BustoVerde a dal Lions club Legnano Carroccio premierà il miglior progetto con la partecipazione a un campus estivo di Legambiente. Nella tarda mattina, dalle 12 alle 13, lo IAL Legnano, nella sua sede di via Cuttica, organizza l’EcoFestival con gli studenti che si metteranno in gioco in laboratori e attività a tema ambientale in un concorso a classi.