Il 16 settembre torna la Notte bianca dei bambini

Si svolgerà sabato 16 settembre 2023 la Buona Notte Bianca, dedicata ai bambini, a Legnano.

L’iniziativa promossa da Accaduerho con l’Amministrazione comunale giunge alla sua 11° edizione e prevede occasioni di animazione e divertimento in diversi punti della città. Fra giostre e spettacoli, fra auto storiche ed esibizioni di abilità dei cani addestrati da Carabinieri e Guardia di Finanza, sono previsti un trenino che percorrerà le vie del centro, performance dei “Falconieri di sua maestà”, pronti a far vivere il battesimo del guanto, e il teatro dei burattini. Non mancheranno musica, street food, visite guidate al Teatro Civico e alla caserma della Guardia di Finanza.

Questo il programma:

L.GO MAZZINI

Dalle 15.00, laboratorio di letture animate a cura di libreria Ubik; musica e merenda a cura del Caffè Mazzini.

P.ZZA JANNACCI

Dalle 15 alle 18, visite guidate al Teatro Civico de Silva a cura di Marco Pezzetta, occorre prenotarsi entro le ore 10 del 16 settembre scrivendo ad associazioneaccaduerho@gmail.com. Tre i turni previsti: ore 15.00; 16.00 e 17.00.

VIA MATTEOTTI

Alle 17/18 e 19 teatro interattivo “Rodari on the road” a cura del Teatro dell’Armadillo; dalle 15.00 disegni animati a cura di Eriforio Gioielli; disegni a colori a cura di Cartolibreria Garavaglia.

VIA TIBALDI

Dalle 15.00, menù bimbi e animazione a cura del ristorante “Il Conte”.

VIA GARIBALDI

Prova sui pattini in linea con l’associazione Inline 360 e prove di tennis con il Tennis Sporting Club.

PIAZZA SAN VITTORE

Dalle 15.00 diverse le presenze nella piazza centrale di Rho: Infopoint dell’associazione Accaduerho e diretta radio a cura di Cluster Fm; esposizione degli automezzi delle forze dell’ordine e dimostrazione del gruppo cinofilo; animazione a cura della Biblioteca dei ragazzi del Comune; ludoteca itinerante Tàtà; giochi in legno; stand e giochi a cura della Libreria San Vittore; Balloons & Toys.

PIAZZA VISCONTI

Di fronte al municipio verrà montato un palco. Dalle 15 esibizioni di balletto e danza con Abc accademia balletto classico; esibizioni di canto con Ricordi Music School e con l’Accademia musicale Stabat Mater; ancora balletto e danza con Dance on Rho e con City Dance Academy; area food con alcuni ristoranti locali; giostre e gonfiabili, frittelle e dolci.

L.GO DON RUSCONI

Dalle 15.00 laboratori creativi a cura di Avis e Associazione Pandora. Esposizione di auto storiche.

L.GO CASATI

Dalle 15.00, i Falconieri di sua maestà proporranno ai bambini il battesimo del guanto, attirando sul loro braccio i rapaci adeguatamente addestrati.

L.GO KENNEDY

Spettacoli di burattini.

VIA MADONNA

Dalle 15.00 laboratori creativi a cura di Rho Soccorso e Quelli del; mercatino dei bambini; music street food e bancarelle degli hobbisti. Dalle 16.00 alle 17.00 uno shooting fotografico per i più piccoli.

IN GIRO PER LA CITTA'

Qua e là lungo le strade: trenino; cargo bike lab a cura di Stripes; truccabimbi; Milano Clown Festival. A partire dalle 16 alle 19 visita guidata alla caserma della Guardia di Finanza su prenotazione scrivendo ad associazioneaccaduerho@gmail.com.

Una giornata ricca di attività coinvolgenti

“Ritorna la Buona Notte Bianca, una giornata dedicata ai bambini per celebrare la loro creatività, la loro curiosità e la loro gioia di vivere – commenta l’assessora alla Cultura Valentina Giro - In collaborazione con l'associazione Accaduerho vi presentiamo un programma ricco di attività coinvolgenti, con spettacoli, laboratori artistici, giochi e intrattenimento, realizzati grazie alla collaborazione di numerose associazioni che hanno a cuore il benessere e la felicità dei più piccoli. Per un giorno la città è pienamente a misura di bambino: un'occasione anche per i più grandi di giocare e divertirsi insieme”.

Per consentire a tutti di muoversi in sicurezza, sono necessarie alcune modifiche alla viabilità: dalle ore 14.00 alle ore 23.30 di sabato 16 settembre non si potrà transitare (il divieto vale anche per i residenti) in via Matteotti, piazza San Vittore, via Madonna (fino all’intersezione con corso Europa), via Garibaldi (nel tratto compreso tra piazza San Vittore e via Dante), largo Mazzini, via Dante (tratto da via Statuto a corso Europa), via Bugatti, via Castelli Fiorenza, largo Kennedy e piazza Visconti dal carraio del civico 9.

Negli stessi orari diventano strade a fondo cieco con accesso consentito, in entrata e uscita, ai veicoli dei residenti e a eventuali mezzi autorizzati: via Tibaldi, via Livello, via Pomè (da via Martiri di Belfiore a largo Kennedy), via Machiavelli, via Serra (fino a via Madonna), via Meda (tratto parcheggio-passo carraio del civico 11).

Dalle ore 7.00 di venerdì 15 settembre alle ore 12.00 di domenica 17, divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Visconti (lato palazzo comunale, parte centrale e lato retro chiesa); dalle ore 8.00 alle ore 23.00 di sabato 16 divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, anche per i residenti, su tutto largo Don Rusconi; dalle ore 14.00 alle ore 23.30 del 16 settembre niente sosta anche per i residenti in via Serra da via Goglio al carraio del civico 2 su entrambi i lati, in via Machiavelli sul lato del parcheggio lineare (civici pari) da via Goglio al carraio insistente sulla via, in via Garibaldi da piazza San Vittore a via Dante, in largo Kennedy e in via Meda su entrambi i lati fino all’altezza del passo carraio del civico 11.

Dalle ore 14.00 alle ore 23.30 di sabato 16 settembre divieto di sosta con l’eccezione di mezzi autorizzati nel parcheggio del Cortile del Palazzo Comunale. Dalle 14.00 alle ore 23.30 divieto di transito in via De Amicis (nel tratto via Bettinetti – piazza Visconti); direzione obbligatoria in via de Amicis per chi arriva da via Porta Ronca; divieto di transito in via Asilo nel tratto via De Amicis - via Madonna.