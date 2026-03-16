Il 15esimo anniversario di Croce Bianca si apre con l’esperienza olimpica e paralimpica

Un inizio d’anno speciale per la sezione di Croce Bianca Milano di Sedriano, che nel 2026 festeggia 15 anni dall’ingresso della storica realtà locale Croce Oro all’interno dell’associazione Croce Bianca Milano. Un anniversario importante che si è aperto con un’esperienza altrettanto significativa: la partecipazione alle attività di supporto sanitario durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.

Il servizio alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi

Sono stati più di 20 i volontari della sezione coinvolti nelle attività di assistenza sanitaria durante le competizioni, operando in diverse sedi del territorio: al Mediolanum Forum di Assago per il pattinaggio di figura, all’Arena Santa Giulia per le gare di hockey e presso Fiera Milano di Rho, dove si sono svolte competizioni di hockey e pattinaggio di velocità. I volontari hanno inoltre prestato servizio di supporto sanitario negli hotel che ospitavano la cosiddetta «family olimpica». Nel complesso l’associazione, che ha sede operativa a Vittuone, ha garantito due turni con mezzo di soccorso di base, tre turni sul campo gara e otto turni di assistenza appiedata sugli spalti, per un totale di oltre 130 ore di servizio attivo.

Un’esperienza intensa e formativa che ha permesso ai volontari di operare all’interno di una macchina organizzativa internazionale e complessa. «È stato per noi motivo di grande orgoglio e un piacere aver potuto contribuire allo svolgimento di un evento di questa portata – spiegano dalla sezione – Esperienze come questa permettono ai volontari di crescere sia dal punto di vista umano sia operativo, confrontandosi con altre realtà operanti nel soccorso, acquisendo competenze che potranno poi essere messe a disposizione nei servizi di emergenza-urgenza svolti quotidianamente sul territorio».

Particolarmente significativa è stata anche l’esperienza durante le competizioni paralimpiche. Per molti volontari è stato emozionante assistere da vicino alle gare e vedere la forza, la tenacia e la determinazione degli atleti, ma anche il loro grande fair play e l’attenzione verso il pubblico: un esempio di sport e umanità di grande ispirazione.

I prossimi appuntamenti

Archiviata la parentesi olimpica, la sezione guarda ora ai prossimi mesi, che saranno ricchi di iniziative. Tra le novità attese entrerà in servizio una nuova ambulanza dedicata al 118, alla cui inaugurazione sarà invitata tutta la cittadinanza, dotata delle più moderne tecnologie per il soccorso sanitario, che permetterà di rendere ancora più efficiente il servizio di emergenza a disposizione dei cittadini.

Non mancheranno poi gli appuntamenti dedicati alla formazione della popolazione. Oggi, sabato 14 marzo, è in programma un corso per l’utilizzo del defibrillatore (Dae) aperto ai cittadini, mentre domenica 19 aprile, presso il Salone Olof Palme di Vittuone, si terrà un corso di disostruzione pediatrica. Per partecipare è necessaria la prenotazione e tutte le indicazioni per l’iscrizione sono in fase di pubblicazione sulle pagine social dell’associazione.

Infine, a luglio tornerà uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la «Biased Summer Fest», tre giorni di festa al Parco Lincoln che quest’anno saranno anche l’occasione per celebrare insieme alla cittadinanza il quindicesimo anniversario sella sezione. Un anno che si preannuncia quindi ricco di iniziative, eventi e momenti di incontro con il territorio, per una realtà di volontariato che da 15 anni rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale e non solo.