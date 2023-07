Igiene urbana, nuova gestione in città

Ha preso il via la nuova gestione dei servizi di igiene urbana a Cornaredo.

Igiene urbana

I manifesti affissi lungo le strade e nelle piazze nei giorni scorsi preannunciavano il cambiamento: dal primo luglio, infatti, a raccogliere i rifiuti con il sistema porta a porta e a gestire l’ecocentro di via Copernico non è più Acsa s.r.l, l’azienda comunale di servizi ambientali (costituita nel 1997 per volontà dell’amministrazione comunale con lo scopo di provvedere alle attività di spazzamento meccanico e manuale di strade, parchi pubblici e parcheggi e andata poi ampliandosi nel corso del tempo), bensì AEMME Linea Ambiente s.r.l., società del Gruppo AMGA.

Con atto notarile del 9/03/23 il Comune di Cornaredo è entrato, infatti, nella compagine societaria di AMGA Legnano S.p.A, mediante il conferimento di ACSA e quest’ultima è stata successivamente fusa in ALA.

Da Acsa a Ala

«Siamo davvero soddisfatti del buon esito di questa operazione, che permette ad ALA di crescere e di espandere il proprio raggio di azione - commenta Giuseppe Dell’Aquila, che dal 9 giugno è presidente della società (ha raccolto il testimone da Stefania Gorgoglione) - L’intendimento è di continuare a fornire servizi di qualità, nel rispetto dell’ambiente e con una costante attenzione verso i cittadini».

L’incorporazione di ACSA in ALA non comporterà alcun stravolgimento per gli utenti di Cornaredo, che potranno continuare ad utilizzare gli stessi sacchetti e bidoni: il sacco rosso semitrasparente sarà ancora deputato alla raccolta della frazione indifferenziata, il sacco giallo a quella della plastica, il sacco bianco per la carta, il sacchetto in mater-bi per l’umido, il mastello blu per il vetro, il mastello verde per l’umido e il bidone marrone da 240 litri per gli sfalci vegetali e le ramaglie (servizio su richiesta e a pagamento). Nulla cambierà anche sul fronte del calendario di raccolta, con la divisione nelle due zone A e B. «Con voi per la cura del vostro Comune», è lo slogan coniato come messaggio ai cittadini, allo scopo di sottolineare il loro ruolo fondamentale nei confronti dell’ambiente: la corretta ed efficiente gestione dei rifiuti inizia, infatti, dalla dimensione strettamente personale, con l’acquisizione della consapevolezza che ridurne la quantità e differenziarli bene per favorirne uno smaltimento intelligente è, prima di tutto, una scelta etica e responsabile del singolo individuo. E dalla dimensione domestica si passa a quella collettiva, con lo stesso senso di responsabilità che occorre avere anche nei confronti dell’ambiente: strade, marciapiedi e aree verdi puliti, cestini stradali in ordine saranno il risultato non solo di un buon servizio da parte di ALA, ma anche dei comportamenti rispettosi che la popolazione dimostrerà di adottare. Per segnalazioni e richieste d’informazione, ALA mette a disposizione dei cittadini il proprio Numero Verde 800.196363, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 13:00. Sul sito www.aemmelineaambiente.it, nella sezione dedicata a Cornaredo, sarà possibile trovare le informazioni relative ai vari servizi.

Il commento del Pd

«Come Partito democratico abbiamo ritenuto importante questo passaggio: ALA infatti è un'azienda che gestisce un bacino di più di 200.000 abitanti, proprietaria di impianti per lo smaltimento di rifiuti e con una politica di sviluppo che pone al centro sostenibilità ed economia circolare. ACSA, nonostante i grandi ed apprezzabili sforzi organizzativi messi in atto, operando nel solo comune di Cornaredo non era purtroppo più in grado di fare il cambio di passo necessario nella gestione del servizio. In questi anni grazie all'impegno della cittadinanza abbiamo molto migliorato la percentuale di raccolta differenziata, attestandoci di molto sopra il 70%; abbiamo però ricevuto molte lamentele relative ai servizi di pulizia. Pur sapendo che molto dello sporco che purtroppo si trova nel nostro territorio dipende anche da chi il nostro territorio lo abita, abbiamo insistito nel chiedere che il nuovo contratto di servizio prevedesse delle migliorie nel servizio di pulizia del paese. Già domenica 2 luglio chi era nei nostri centri storici ha potuto vedere all'opera la nuova macchina aspiratrice, che sarà operative tutte le domeniche consentendo agli operatori di svolgere una pulizia più efficace e che pensiamo possa essere utilizzata anche per la pulizia di fino delle aree gioco. Per la pulizia delle foglie ci saranno 24 servizi aggiuntivi annui oltre alla normale pulizia meccanizzata. Nei primi sei mesi di contratto verrà effettuato un censimento dei cestini ed ALA al termine di questo periodo farà una proposta di modifica complessiva della dislocazione. Tutti interventi che siamo certi contribuiranno a migliorare la pulizia del nostro Comune».