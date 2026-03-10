Sul palco saliranno decine di persone che non si sono mai incontrate prima – musicisti e amatori, con e senza disabilità

IAL Lombardia – sedi di Saronno e Legnano– sarà protagonista di Earth ∞ Pieces Milano 2026, un evento speciale che unisce musica, inclusione e partecipazione, in programma domenica 15 marzo 2026 alle ore 16.30 al Teatro Dal Verme di Milano, nell’ambito delle iniziative culturali collegate alle Paralimpiadi Milano Cortina.

Ial Lombardia protagonista fra inclusione e partecipazione

Earth ∞ Pieces è molto più di un concerto: è un’esperienza artistica e umana che rende tangibile un messaggio potente di condivisione e collaborazione.

Sul palco saliranno decine di persone che non si sono mai incontrate prima – musicisti e amatori, con e senza disabilità – chiamati a costruire insieme, senza prove e in un solo giorno, una versione unica e irripetibile dell’“Inno alla Gioia” di Ludwig van Beethoven. Un ensemble spontaneo che dimostra come l’armonia possa nascere dall’incontro e superare ogni barriera.

All’interno di questo progetto, IAL LOMBARDIA con le sedi di Saronno e Legnano partecipa attivamente portando il proprio contributo concreto all’organizzazione dell’evento.

La gestione del buffet

Durante l’after party, infatti, le allieve e gli allievi del Percorso Personalizzato affiancati dalle classi DDIF dei settori Ristorazione/Panificazione e Pasticceria/Sala Bar, saranno impegnati nella gestione del buffet, mettendo in pratica competenze professionali e capacità di lavoro di squadra.

Un’esperienza che rappresenta allo stesso tempo un momento formativo e una significativa occasione di partecipazione alla vita della comunità.

La presenza di IAL Lombardia a Earth ∞ Pieces Milano 2026 testimonia l’impegno quotidiano della scuola nel promuovere inclusione, equità e valorizzazione delle persone, principi che guidano il lavoro educativo e formativo dell’istituto.

Un evento che parla la stessa lingua della formazione: quella delle opportunità, della collaborazione e del rispetto delle diverse capacità di ciascuno.