I tifosi bloccano la metropolitana rossa: pendolari in attesa sulla banchina

Pendolari in attesa lungo le banchine della metropolitana rossa in direzione Rho per colpa dei tifosi che stanno raggiungendo lo stadio San Siro per assistere a Milan Rennes.

I tifosi bloccano la metropolitana rossa: pendolari in attesa

Lunghissimi ritardi per i pendolari che stanno tornando a casa da Milano e che sono in attesa lungo la linea rossa della metropolitana in direzione Rho: a causare i disagi le migliaia di tifosi che in queste ore stanno raggiungendo lo stadio di San Siro dove questa sera alle 21 ci sarà la sfida di Europa League fra Milan e i francesi del Rennes.

"Ritardi causati dai tifosi"

Ad avvisare i tifosi, anche la voce della metropolitana che ha ripetuto più volte alle persone in attesa che i ritardi erano dovuti all'afflusso dei tifosi. In particolare alla stazione di Conciliazione tutti i passeggeri sono stati fatti scendere per dare la priorità all'afflusso dei tifosi in direzione Lotto. La circolazione sta lentamente ripartendo dopo che alcuni convogli sono stati inviati per trasportare direttamente in zona stadio i tifosi. La circolazione in direzione Rho è ancora difficoltosa con i treni che ad ogni stazione rimangono fermi anche dieci minuti per permettere il deflusso dei tifosi.