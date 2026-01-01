I primi nati del 2026: Matteo a Magenta, Stefano a Legnano

Sono venuti alla luce rispettivamente alle 11.39 e alle 11.56.

Sono Matteo e Stefano i primi bimbi venuti alla luce nel 2026 nei punti nascita dell’Asst Ovest Milanese.

Ecco i primi nati del nuovo anno negli ospedali della zona

Matteo è nato alle 11.39 a Magenta, per la gioia di mamma Irene e papà Luca. Stefano ha aperto gli occhi sul mondo alle 11.56 all’ospedale di Legnano.

2.044 i bimbi venuti alla luce nel 2025 tra Legnano e Magenta

A Magenta, il 2025 si è concluso con la nascita di due gemellini, un maschietto e una femminuccia: Daniel ed Elodie.

Nel 2025, nei punti nascita dell’Asst Ovest Milanese sono nati nel complesso 2.044 bimbi, un dato in linea con l’anno precedente. Di questi, 1.173 a Legnano e 871 a Magenta.

Gli auguri del direttore generale dell’Asst Ovest Milanese

Ai genitori dei nuovi nati, ai medici, alle ostetriche, infermieri e operatori dei reparti di Ginecologia/Ostetricia e Pediatria/Neonatologia degli ospedali di Legnano e Magenta, gli auguri del direttore generale dell’Asst Ovest Milanese Francesco Laurelli a nome dell’intera direzione strategica.

Nella foto di copertina: Matteo, il primo nato del 2026 al Fornaroli di Magenta, insieme a mamma Irene e papà Luca