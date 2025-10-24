I nonni cuciono piccole coperte per i gatti randagi

Giornata emozionante alla Rsa San Remigio di Busto Garolfo.

Coperte per i mici in cerca di casa del Gattile Pal di Legnano

Giovedì 16 ottobre la Fondazione Il Cerchio ha infatti donato al Gattile di Legnano una quindicina di coperte realizzate a mano dagli ospiti della Rsa, che le hanno consegnate a due volontarie della struttura legnanese.

“Grazie ai nostri ospiti che hanno lavorato con pazienza e dedizione”

Spiega Cinzia Canu, coordinatrice della onlus, che per i nonni della San Remigio organizza svariate attività con gli animali insieme a diverse realtà del territorio, come il Centro cinofilo Il Branco:

“Vediamo spesso gli appelli della Pal, così abbiamo deciso di dare una mano anche noi. Questa è stata la prima collaborazione ufficiale col Gattile, ma sicuramente in futuro ci saranno altre iniziative benefiche con la Pal. Un grande grazie va a chi ogni giorno si prende cura degli animali con passione e ai nostri ospiti, che, con pazienza e dedizione, hanno creato queste coperte speciali”.