“I mitici anni ’80”: il concerto a sostegno dei progetti umanitari di Avsi

Un concerto a scopo benefico si terrà in occasione della Festa patronale di San Biagio lunedì 2 Febbraio alle 21 al Teatro Lirico di Magenta

Il concerto ripercorrerà musicalmente il decennio degli anni ’80: il coro polifonico “7 pari” e la sua band offriranno musica dal vivo di alto livello, proponendo alcuni dei brani italiani e stranieri più popolari di questa decade.

I promotori e l’obiettivo

L’evento é patrocinato dal Comune di Magenta e nasce da una proposta condivisa da alcune realtà locali tra cui il Centro culturale di Magenta Don Cesare Tragella, la Comunità pastorale Santa Gianna e San Martino e gli Amici di Avsi della zona di Magenta.

L’ingresso sarà a offerta libera e quanto raccolto verrà destinato proprio a sostegno dei progetti di Fondazione Avsi: Ong nata nel 1972, oggi attiva in 41 Paesi del mondo con circa 300 progetti umanitari nei campi dell’educazione, dello sviluppo economico e della cura della persona.

Il focus sulla pace

“La pace é una via umile. Percorriamola insieme”. Questo é il titolo della Campagna Tende: l’iniziativa che Avsi porta in primo piano per quest’anno sociale 2025-2026, con progetti specifici in sei paesi: Palestina, Ucraina, Libano, Siria, Italia e Giordania.

«La coscienza che la pace sia qualcosa che costruiamo quotidianamente partendo dalle relazioni personali che viviamo, e il valore infinito della persona che è posta al centro di ogni sforzo di costruzione, sono valori di cui condividiamo l’urgenza oggi più che in altri periodi», affermano i volontari della Ong.