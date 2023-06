"I mistee dun volta" spiegati dalla compagnia dei Sempr'alegher nelle scuole di Parabiago

A scuola a Parabiago i mestieri spiegati in dialetto milanese. Successo per l'iniziativa svoltasi nel corso degli ultimi giorni di lezione a San Lorenzo.

I Sempr'alegher entrano nelle scuole

Lo scenario delle attività ha coinciso con la scuola primaria Felice Musazzi di San Lorenzo dove nei giorni scorsi si è concretizzato finalmente il progetto sostenuto e voluto dal Comitato per il Centenario di Felice Musazzi 1921-2021. Un’occasione servita a promuovere la cultura del dialetto finalizzata alla divulgazione e al recupero del patrimonio linguistico e culturale. In campo c’era la compagnia teatrale I Sempr’ Alegher di Parabiago che ha impartito agli alunni di tutte le classi (ben 127 che si alternavano divisi in 3 gruppi) lezioni in dialetto milanese con la parlata parabiaghese su arti e mestieri per avvicinare i ragazzi, non solo all’arte teatrale, ma anche al territorio e alla valorizzazione delle tradizioni. Fulcro dell’iniziativa i mestieri, quelli più significativi e che appartengono alla tradizione lombarda ma non solo.

Il dettaglio dei mestieri

Dal falegname – el ligamee - al contadino - el paisan - al muratore - el magut - fino al calzolaio - el calzular. Il tutto rappresentato nel dialetto e con attrezzi d’epoca. All’iniziativa erano presenti, oltre alle figlie del celebre attore Lucia e Sandra anche Roberto Clerici, Gabriella Nebuloni e Francesca Giudici in qualità di rappresentanti del Comitato per il Centenario e il sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi.