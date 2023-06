Successo per la Notte iridata nel segno di Libero Ferrario

Grande successo per la Notte iridata 2023 svoltasi a Parabiago nel fine settimana.

La Notte iridata nel segno di Ferrario

Quando la notte bianca si intreccia con lo sport e in particolare il ciclismo, la sua storia e le sue glorie. Si può sintetizzare con queste parole lo spirito di fondo che ha animato la Notte iridata andata in scena sabato sera a Parabiago. Una manifestazione che ha fatto registrare il pienone in Piazza Maggiolini come davanti al municipio. Erano presenti le autorità cittadine insieme alle tante tessere che compongono il mosaico delle associazioni del territorio.

Una versione inedita della festa

Un format inedito per la Notte Bianca dello Sport che ha coinciso con un’altra tappa delle celebrazioni per il centenario della vittoria mondiale di Libero Ferrario, indimenticato campione parabiaghese che il 25 agosto 1923 a Zurigo superò in volata i sei compagni di fuga e alzò le braccia al cielo sotto il traguardo del 3° Campionato del mondo di ciclismo su strada nella categoria dilettanti, diventando il primo italiano a vestire, per l’appunto, la maglia iridata.

I contenuti della serata

Il programma ha visto l’alzabandiera e la partenza, alle 19 in piazza della Vittoria, della tradizionale sfilata di circa 800 atleti delle associazioni sportive cittadine. Un corteo preceduto dal Corpo Musicale Santo Stefano che, insieme al Corpo Musicale di San Lorenzo, ha allietato i diversi momenti della serata, così come le 30 auto d’epoca che hanno preceduto la sfilata dirigendosi verso piazza del Mercato. A fine sfilata ha avuto luogo in piazza Maggiolini la cerimonia di apertura con coreografie a cura delle società Arteritmica; JF Dance Art; scuola di danza Novakovic e Passione Danza. Protagonista di questo spettacolo di apertura è stato proprio il ciclismo in ricordo di Libero Ferrario, una bellezza e una sorpresa per il pubblico presente.

La cerimonia di bollatura

Intorno alle 20.15, sempre in piazza Maggiolini, si è svolto un momento istituzionale importante che ha previsto la cerimonia di bollatura alla presenza del sindaco Raffaele Cucchi, dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, del Direttore di Poste Italiane - Filiale Milano 4 ovest Maria Grazia Mazza e del Referente Territoriale di Filatelia Loredana Lenza per ricordare i 100 anni della Vittoria Mondiale di Libero Ferrario a Zurigo nel 1923. Presente anche il presidente dell’Associazione Filatelica di Legnano, Giorgio Brusatori.