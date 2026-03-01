I marinai cercano nuovi soci per «andare avanti»

Chi ha avuto esperienze marinaresche sa cosa sono gli avvisi ai naviganti, ma in questo caso è meglio dire «avviso ai Marinai»: dal 1989 ha sede in città l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia che si prefigge lo scopo di riunire tutti coloro che hanno servito la Patria con fedeltà e onore nella Marina Militare.

L’appello dei responsabili della sezione rhodense

«Il cuore associativo ha come scopo la riunione di tutti coloro che si riconoscono nello spirito, nell’etica e nelle tradizioni marinare che intendono perpetrare ed espandere la cultura marittima – affermano i soci del gruppo – In sintesi, l’associazione accoglie tutti coloro che intendono partecipare ad un progetto di vita attiva e propositiva, ad una rinnovata “vita di bordo” che consenta di mantenersi solidali, uniti e proficuamente in servizio.

“Se sei stato un marinaio o ti sarebbe piaciuto esserlo ti aspettiamo nella sede di Rho”

Se sei stato marinaio o ti sarebbe piaciuto esserlo, ti aspettiamo nella sede di Rho in via Martiri di Belfiore 10, vicino all’Ufficio postale tutti i mercoledì dalle 14 alle 17 e alla domenica dalle 9 alle 12. Oppure scrivi a info@anmirho.it».