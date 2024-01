I Knights alla pediatria di Legnano

Nella mattina di oggi, sabato 6 gennaio 2024 , i Knights e una delegazione dei Titans - Italian Legion, hanno consegnato al reparto pediatria di Legnano i pupazzi raccolti durante il Teddy Bear Toss del 16 dicembre nella partita contro Montecatini.

Iniziativa benefica

Il Teddy Bear Toss è una iniziativa di beneficenza, popolare soprattutto nel periodo natalizio, e originaria della tradizione sportiva (soprattutto nell'hockey su ghiaccio) dei paesi nordamericani. L'iniziativa consiste nel recarsi ad un evento sportivo con un pupazzo di peluche (in origine un orsacchiotto, da cui il nome "Teddy Bear") e lanciarlo in campo in un momento prestabilito, come il primo gol o il primo canestro della partita. Solitamente i peluche vengono poi raccolti dalla squadra di casa e distribuiti dai giocatori stessi o da rappresentanti della società nei reparti pediatrici degli ospedali della zona.

Donati doni il giorno della Befana

Oggi i Knights e TITANS - Italian Legion hanno consegnato oltre 200 pupazzi raccolti che sono stati donati ai bambini ricoverati (fortunatamente molto pochi in questi giorni), e che proveranno a dare un pò di sollievo anche nei prossimi mesi a bambini che purtroppo dovranno passare del tempo in ospedale. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato e donato/lanciato un peluche, una azione semplice ma che può essere un grande aiuto in un momento difficile