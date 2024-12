I giovani diventano protagonisti con Good times 0.1

Un finanziamento da oltre 55mila euro da parte di Regione Lombardia su una progettualità di poco più di 80mila euro.

Good times 0.1 ottiene un finanziamento dalla Regione Lombardia

Il progetto Good times 0.1 è stato finanziato nell’ambito del bando La Lombardia è dei giovani 2024 di Regione Lombardia, premiando l’impegno della Città metropolitana di Milano, ente partner, e dell’Azienda sociale del Legnanese Sole, ente capofila, cui fanno capo i Comuni del Piano di zona Alto Milanese, che comprende i Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello, Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Nerviano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese. Tra i partner, oltre ai Comuni, anche Albatros Cooperativa Sociale, Stripes Cooperativa Sociale, Elaborando Cooperativa Sociale, Energicamente cooperativa sociale.

Tra gli obiettivi consolidare e rinnovare gli Informagiovani

Tra gli obiettivi prefissati, ampliare le opportunità locali di ascolto dei bisogni dei giovani e della progettazione di risposte di prossimità che possano essere anche nel futuro come riferimento territoriale dove trovare risposte e servizi; consolidare e rinnovare i servizi integrati e gli Informagiovani esistenti; stimolare e sostenere l’attivazione di nuovi servizi nei territori dove non sono ancora presenti e promuovere il coordinamento delle progettualità territoriali promosse dagli stakeholder locali per facilitare la convergenza in una visione locale integrata delle opportunità e delle iniziative rivolte ai giovani.

"Lasciamo spazio al protagonismo di ragazze e ragazzi"

Giorgio Mantoan, consigliere delegato alle Politiche giovanili della Città metropolitana di Milano, spiega:

"Il progetto è in continuità con il precedente, Good times, ma con uno sguardo più attento e capace di cogliere linguaggi e domande del mondo giovanile, valorizzando l’esperienza realizzata e lasciando maggiore spazio al protagonismo di ragazze e ragazzi. Le azioni progettuali prenderanno forma all’interno di percorsi di coprogettazione con i giovani, lasciando a loro grande libertà d’azione. L’obiettivo, naturalmente, è creare inclusione sociale e rendere le nuove generazioni del territorio protagoniste".

Il progetto punta a coinvolgere circa 680 giovani

Le varie azioni si differenziano sul territorio, in base anche alle caratteristiche dei singoli comuni, ma fanno leva su attività di comunità e di coprogettazione con ragazzi e ragazze, potenziando le attività degli spazi informagiovani. Il progetto punta a coinvolgere circa 680 giovani, divisi in tre fasce d’età, fino a settembre 2025.