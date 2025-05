Poste Italiane in collaborazione con Emacomics School, inaugura sabato 24 maggio alle ore 10:30 presso l’ufficio postale di Abbiategrasso in via San Carlo, la mostra di opere fumettistiche realizzate dagli alunni della scuola stessa, che ad oggi conta circa 250 iscritti dai 5 ai 50 anni. L’esposizione sarà visitabile nei giorni e orari di apertura al pubblico dell’ufficio postale fino alla fine di giugno.

I fumetti degli studenti di Emacomics in mostra all'ufficio postale

Emacomics è stata fondata nel 2015 dal progetto di Emanuele Leone, disegnatore fumettistico e grafico, che ha maturato esperienze lavorative per case editrici italiane e internazionali collaborando anche con BBC come illustratore, DC comics e Bonelli Editore. La scuola ha l’obiettivo di introdurre gli appassionati a diversi ambiti artistici, dal Fumetto, alla Regia, alla Cinematografia e alla Sceneggiatura fotografica e fumettistica, ma non solo; si occupa infatti anche di Ceramica e Scultura oltre che di Fotografia. Dal 2017 Emacomics è istituto parauniversitario e dal 2019 anche casa editrice.

Durante l’inaugurazione è prevista una cerimonia di bollatura alla presenza di Emanuele Leone, di rappresentanti dell’amministrazione comunale e di Poste Italiane.