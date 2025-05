I fumetti conquistano la città

Poste Italiane in collaborazione con Emacomics School, ha inaugurato sabato 24 maggio 2025 all’ufficio postale di Abbiategrasso in via San Carlo, la mostra di opere fumettistiche realizzate dagli alunni della scuola stessa, che ad oggi conta circa 250 iscritti dai 5 ai 50 anni. L’esposizione sarà visitabile nei giorni e orari di apertura al pubblico dell’ufficio postale fino alla fine di giugno.

10 anni di Emacomics

Emacomics è stata fondata nel 2015 dal progetto di Emanuele Leone, disegnatore fumettistico e grafico di Abbiategrasso, che ha maturato esperienze lavorative per case editrici italiane e internazionali collaborando anche con BBC come illustratore, DC comics e Bonelli Editore. La scuola ha l’obiettivo di introdurre gli appassionati a diversi ambiti artistici, dal Fumetto, alla Regia, alla Cinematografia e alla Sceneggiatura fotografica e fumettistica, ma non solo; si occupa infatti anche di Ceramica e Scultura oltre che di Fotografia. Dal 2017 Emacomics è istituto parauniversitario e dal 2019 anche casa editrice.

Ora la sfida dell’emissione del francobollo

Durante l’inaugurazione c'è stata la cerimonia di bollatura alla presenza di Emanuele Leone, di rappresentanti dell’amministrazione comunale e di Poste Italiane, inoltre è stata fatta la richiesta per un emissione di un Francobollo dedicato ad Emacomics. “La scuola dovrà fare un personaggio inedito che sarà registrato per Emacomincs, poi dopo l’iter di presentazione per l’emissione del francobollo , se sarà accettata, verrà presentato ufficialmente e proposto al pubblico” hanno spiegato i dirigenti della Posta.

Alla cerimonia hanno partecipato molti dei ragazzi che hanno realizzato le opera esposte, per l’Amministrazione il consigliere comunale Agnese Tacchini e naturalmente Emanuele Leone.