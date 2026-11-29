L’iniziativa ha lo scopo di potenziare le attività di vigilanza e controllo negli scali ferroviari ed è nata grazie all’implementazione di un sistema innovativo denominato «Svi-web», che consente la distribuzione dei flussi video del proprio impianto di videosorveglianza a soggetti terzi tramite un comune browser Internet

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Quindici realtà territoriali, tra Questure e Comandi di Polizia locale, grazie a una convenzione sottoscritta con Ferrovienord, avranno accesso diretto alle immagini del sistema di videosorveglianza delle stazioni di competenza della società del Gruppo FNM. Si tratta delle Questure di Como, Monza e Varese, e dei comandi di Polizia locale di Canzo, Castano Primo, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cormano, Cusano Milanino, Locate Varesino, Mariano Comense, Seveso, Vanzaghello–Turbigo, Varedo, Varese. Molti altri Comuni hanno già espresso una manifestazione di interesse.

Gli autori della misura per la sicurezza

L’attività è stata presentata martedìin una conferenza stampa in Regione Lombardia a cui sono intervenuti l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, il consigliere delegato di FNM Fulvio Caradonna, il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti.

Lo scopo dell’iniziativa

L’iniziativa, che ha lo scopo di potenziare le attività di vigilanza e controllo negli scali ferroviari, nasce grazie all’implementazione, da parte di Ferrovienord, di un sistema innovativo denominato «Svi-web», che consente la distribuzione dei flussi video del proprio impianto di videosorveglianza a soggetti terzi tramite un comune browser Internet.