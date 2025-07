«I cinque cerchi hanno un fascino irresistibile sono davvero qualcosa di unico e magico»

INIZIATIVE

La campionessa di sci Sofia Goggia ospite della Famiglia Legnanese ha raccontato la sua vita

Una bambina che amava sognare, una atleta che si è fatta amare dalla velocità, una giovane donna che ha imparato a vivere alla velocità dei sogni. Il sogno di Sofia, questo il titolo della serata organizzata dalla Famiglia Legnanese al teatro Tirinnanzi di Legnano.

Più di 500 le persone in sala ad ascoltare Sofia Goggia campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice di quattro Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali. Una serata magica nel corso della quale la campionessa bergamasca ha ripercorso quel sogno che aveva fin da bambina e che aveva scritto in un tema alle elementari, quello di vincere le olimpiadi. «Ho avuto la fortuna di poter realizzare il sogno che ho avuto fin da bambina e la cosa bella è che posso ancora sognare»

Intervistata dalla giornalista di Sky Sport Dodi Nicolussi ha raccontato la sua vita sportiva

Intervistata dalla giornalista sportiva di Sky Sport, inviata in Coppa del Mondo di Sci alpino, Dodi Nicolussi, e affiancata dal suo allenatore, il legnanese, Luca Agazzi e dallo skiman Babi Greppi, Sofia Goggia ha ripercorso la sua vita Ricordi di una carriera che è stata una continua lotta col cronometro e con la sfortuna, costellata di medaglie, trofei e incidenti che avrebbero potuto metterne a serio rischio la carriera.

Sofia ha ricordato i suoi primi mondiali e la sua vittoria a Pyeongchang nelle olimpiadi del 2018 «Finalmente stavo vivendo il mio sogno. Non credo ci sia nulla come le Olimpiadi, e non lo dico perché ho vinto: è che da sempre i cinque cerchi hanno avuto per me un fascino irresistibile sono davvero qualcosa di magico. Sul palcoscenico anche il suo storico skiman Babi Greppi e il suo allenatore Luca Agazzi che ha parlato della preparazione in vista della prossima stagione dove oltre alla coppa del Mondo vedrà l’atleta azzurra impegnata nelle olimpiadi di Milano – Cortina.