I ciclisti di Bicipace in partenza verso la marcia Perugia-Assisi

Sei Comuni dell'Alto Milanese sostengono l'iniziativa contro guerre e indifferenza.

Partirà dal Comune di Castellanza, sabato 4 ottobre alle 8,15, la delegazione del Coordinamento Bicipace e dell’Associazione “In cammino per la pace” diretta a Perugia, per partecipare alla storica marcia per la pace Perugia-Assisi del prossimo 12 ottobre.

Ciclisti di Bicipace verso la marcia Perugia-Assisi

I ciclisti, venti in tutto provenienti dal Basso Varesotto e dall’Altomilanese, racconteranno il loro viaggio, gli incontri con le associazioni, gli studenti e le amministrazioni locali, nel “Diario di Bordo” che aggiorneranno quotidianamente sulla loro pagina Facebook (facebook.com/Bicipace). Una volta giunti a Perugia, la mattina del 12 ottobre, si riuniranno in piazza del Frontone con le delegazioni di Castellanza, Canegrate e Busto Garolfo che avranno raggiunto il Capoluogo umbro in autobus.

Sei comuni sostengono l’iniziativa

L’iniziativa è patrocinata dai Comuni di Castellanza, Busto Garolfo, Canegrate, Olgiate Olona, Rescaldina, e Legnano. «La scelta della bicicletta come mezzo di trasporto non è casuale -spiegano gli organizzatori-: rappresenta un approccio alternativo alle tensioni globali, un veicolo che avvicina le persone senza consumare energia fossile, spesso al centro delle dispute internazionali che sfociano in conflitti armati».

“Immagina tutte le persone vivere in pace” è il tema scelto quest’anno dalla marcia Perugia-Assisi, richiamando una strofa di Imagine la celebre canzone di John Lennon incisa nel 1971. Un messaggio che a distanza di oltre cinquant’anni mantiene drammatica attualità in un tempo che gli organizzatori definiscono “buio”, dove si vuole soffocare immaginazione, fiducia e speranza.