I cento anni di nonna Giulia

100 candeline

Festa per il centenario della donna residente a Seguro

100 candeline per la signora Giulia.

Giulia La Corte

Sabato 26 luglio a Settimo Milanese si è festeggiato alla presenza di tutta la famiglia il compleanno centenario di Giulia La Corte, sposata Miccoli.

Nel ristorante scelto per l'occasione a Seguro dove la donna vive da decenni si sono ritrovati figli, nipoti e pronipoti per un pranzo che ha permesso di festeggiare il grande traguardo raggiunto dalla signora, ricordare gli anni passati e augurarsi il meglio per il futuro.

La signora Giulia ha accolto con il sorriso tutti i presenti, a partire dai suoi sette figli, un maschio e sei femmine, con figli e nipoti.

Presente per l’occasione anche il sindaco di Settimo Milanese Fabio Rubagotti, che con la fascia tricolore al collo ha portato gli auguri in rappresentanza di tutta la cittadinanza e quelli personali.

"Memoria storica"

«Perché compiere cento anni vuol dire aver vissuto tutti i cambiamenti storici, sociali e culturali della nostra Città e del nostro Paese. Ciò significa anche diventare custodi della memoria storica e delle radici i cui sani principi ci permettono di essere la società che siamo oggi» si legge nella targa consegnata alla donna nel corso del pranzo a nome da parte dell’amministrazione comunale. «I più sinceri auguri per l’importante traguardo raggiunto».

Festa a Seguro

Nonna Giulia La Corte è nata a Statte in provincia di Taranto, in Puglia, il 23 luglio del 1925.

«In tutti questi anni la nonna è stata una figura presente, un punto di riferimento per tutta la famiglia» le parole dei parenti.

Per la signora Giulia, che da sessanta anni vive a Seguro, la festa di sabato è stata un’apprezzata sorpresa capace, nonostante il suo carattere forte e deciso, di commuoverla profondamente.