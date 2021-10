I Cello vs Guitar trionfano a Guess my Age

Il racconto

Il racconto di Marco Filippini e Vittore Savoini che hanno trionfato a Guess my Age, portandosi a casa 26.750 euro.

Da star della musica al palcoscenico della televisione, riuscendo a vincere ben 26.750 euro nel programma Guess my Age, condotto da Max Giusti: è successo a Marco Filippini e Vittore Savoini, componenti della nota band del castanese Cello vs Guitar.

La sfida dei Cello vs Guitar a Guess my Age

La nuova sfida in tv della nota band del Castanese Cello vs Guitar, composta dal chitarrista Marco Filippini, vanzaghellese ma che ha in Castano la sua seconda casa, e dal bassista e violoncellista Vittore Savoini di Comignago (Novara).

Ha raccontato Filippini:

"Era un giorno di agosto quando Vitto mi ha chiamato e mi ha detto che ci aveva iscritto al programma televisivo Guess my Age. Non me l’aspettavo. Io e lui siamo amici da 10 anni e abbiamo sempre avuto una grande intesa. Una grande soddisfazione l’abbiamo avuta già quando abbiamo saputo che gli autori e lo stesso conduttore erano stati entusiasti della nostra challenge con il grande chitarrista dei Queen Brian May e del nostro show di novembre 2019 all’auditorium Paccagnini di Castano Primo".

Ed effettivamente i Cello vs Guitar erano saliti agli onori della cronaca durante la pandemia per aver partecipato alla sfida online tutta musicale lanciata da May e che li aveva messi in contatto anche con altri due musicisti. Un incontro e un’intesa virtuale che poi si era trasformata, a giugno, in una reunion dal vivo.

La vittoria

Hanno poi continuato:

"Ci hanno chiamati in pochissimo tempo e già venerdì 15 ottobre 2021 la puntata era in onda. E’ stata una "giocata" molto difficile; non è semplice indovinare l’età esatta degli sconosciuti. Inoltre, rispetto a quando si è a casa, in studio il gioco si complica. Infatti si è a una distanza maggiore, poi ci sono le luci dello studio... non è semplice per nulla. Però grazie a intuizioni e anche a un po’ di fortuna abbiamo giocato bene, arrivando alla “prova finale” con un montepremi di 53mila euro. Avevamo 4 possibilità per azzeccare l’età della sconosciuta... ce l’abbiamo fatta al secondo tentativo, riuscendo a vincere 26.750 euro. E’ stata un’esperienza pazzesca. Anche Max Giusti ci ha messi a nostro agio; è super simpatico e una grande persona. Ci ha rincuorati, appoggiati e per tutto il tempo è sempre stato molto partecipe. Alla fine della giornata è come se avessimo trovato una famiglia".