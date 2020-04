Brian May chiama e i Cello vs Guitar rispondono – LE FOTO

Brian May ha sfidato i musicisti online e Marco Filippini e Vittore Savoini dei Cello vs Guitar hanno prontamente risposto.

Brian May suona online e i Cello vs Guitar raccolgono la sfida

Il famoso chitarrisat dei Queen ha iniziato a mettere online dei video in cui lui stesso interpretava, rigorosamente da casa, alcune della canzoni che hanno fatto la storia della musica. A rispondere a questa sfida sono stati i Cello vs Guitar, riuscendo pure a farsi fare i complimenti dallo stesso Brian May e a fare in modo che i loro video venissero condivisi nella sua pagina social ufficiale.

Per leggere il racconto di Marco Filippini e Vittore Savoini si rimanda al numero di Settegiorni in edicola da venerdì 17 aprile e al nostro sfogliabile.

