"I candidati sindaco pensino a un Pgt con defibrillatori in paese"

"I defibrillatori siano messi in paese, lo deve prevedere il Pgt": l'appello di Sergio Borghi, ex vicesindaco di Rescaldina salvato dall'arresto cardiaco, ai tre candidati sindaco.

"Il defibrillatore mi ha salvato la vita. Invito i tre candidati sindaco a inserire nel loro programma elettorale la diffusione di questi importanti apparecchi salvavita e di fare come il Comune di Cerro: con il Pgt, Piano di governo del territorio, prevedere l’obbligo di avere i defibrillatori in quelle attività commerciali e terziarie aperte al pubblico e con più di 15 dipendenti previste negli ambiti di trasformazione". A parlare è Sergio Borghi: ex vicesindaco di Rescaldina, la sera del 22 febbraio 2023 si trovava nell'auditorium comunale di via Matteotti per una serata informativa sull'Alzhaimer. All'improvviso il suo cuore si era fermato. A soccorrerlo erano state due dottoresse presenti in sala una neurologa, relatrice della serata.

E poi il sindaco Gilles Ielo, anch’esso presente, corso a prendere il defibrillatore installato fuori dal municipio, a poca distanza.

Il suo salvataggio

"Poco prima stavo bene, ero arrivato per seguire quella serata quando, all’improvviso, è come se mi si fosse 'spenta la luce' - racconta Borghi - Il defibrillatore mi ha salvato. Dall’ospedale mi hanno detto che sono stato in arresto cardiaco e sono poi resuscitato: tutto ciò grazie a questo apparecchio. Se non ci fosse stato il defibrillatore, ora non sarei qui".

L'appello ai candidati sindaco

Borghi si rivolge ai tre candidati che si sfideranno per le elezioni comunali di giugno (il sindaco uscente Gilles Ielo per Vivere Rescaldina, Luca Perotta per il centrodestra e civica Nel cuore Rescaldina e Tommaso De Candia con la lista civica a suo nome): "Chiedo ai tre candidati di interessarsi seriamente a questo tema, il defibrillatore può salvare la vita e lo possono utilizzare tutti - afferma Borghi - Chiedo che nei programmi elettorali si parli di defibrillatori e chiedo a chi sarà il prossimo sindaco di Rescaldina di fare come ha fatto il Comune di Cerro: prevedere, col Pgt, che nelle attività commerciali e terziarie con più di 15 dipendenti che arriveranno con le aree di trasformazione, il defibrillatore sia obbligatorio".