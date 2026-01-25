I canarini di Mauro Calvi sono…mondiali

Gaggiano nasconde campioni insospettabili. E tra questi c’è Mauro Calvi, allevatore gaggianese di canarini che nel mese di gennaio ha portato il nome del suo paese sul tetto del mondo dell’ornitologia.

Tra i migliori al mondo

Al 73esimo Campionato Mondiale di Ornitologia 2026, disputato in Belgio, Calvi ha conquistato un prestigioso primo posto nella categoria Stamm (squadre) grazie a quattro dei suoi esemplari dai colori Nero, Mogano e Bianco. Un risultato di assoluto rilievo, che conferma la qualità del suo allevamento anche a livello internazionale. Il successo non si è fermato alla prova a squadre. Nelle competizioni individuali, infatti, due Rheinlander Testa Liscia Bianchi allevati da Calvi hanno ottenuto rispettivamente il secondo e il terzo posto, andando ad arricchire ulteriormente un palmarès già importante.

Continuità nei risultati

Un bottino che dà continuità ai risultati ottenuti anche nel campionato mondiale dello scorso anno, quando gli allevatori italiani avevano già portato a casa diversi primi posti. I canarini sono arrivati in Belgio a bordo di un camion appositamente attrezzato per il loro benessere, insieme agli altri partecipanti italiani. Il trasporto è stato organizzato dalla Foi (Federazione Ornicoltori Italiani) e gli animali sono rimasti all’estero per circa una settimana.

«È stato un anno fantastico, ancora meglio dell’anno scorso. Vincere con tutta la squadra è stato un risultato importante, sono molto contento. Tra l’altro abbiamo vinto anche in alcune categorie del campionato italiano, anche se ci sono stati due cambi in panchina. Mi sono proprio divertito, e in primavera inizia una nuova avventura con le cove e le nuove gare. Mi piace competere e il mio motto è: almeno provaci!», racconta con entusiasmo Calvi.

Uno spirito competitivo sano, unito alla passione e alla competenza, che continua a regalare soddisfazioni e a dimostrare come anche da una realtà locale possano nascere campioni di livello mondiale.