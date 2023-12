Un nuovo riconoscimento della bravura e del talento dei due campioni di ballo Moorea Farinaccio e Sebastiano Grande della Vip Dance Corbetta.

I campioni di ballo Moorea e Sebastiano premiati al Coni

I due giovani atleti sono infatti stati premiati nella giornata di martedì dalla Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva) nel prestigiosa Sala d’Onore del Coni a Roma. Un riconoscimento per i risultati conseguiti nel corso dell’anno agonistico 2022 che ha reso Monia Odorici, referente della Vip Dance veramente orgogliosa dei suoi due giovanissimi campioni.

«Di per sè essere nel salone d’onore del Coni è già emozionante di suo - spiega - Essere lì per un premio lo è ancora di più. I ragazzi erano entusiasti e felicissimi. È sempre bello infatti essere premiati per i risultati conseguiti che sono stati frutto di duro lavoro e tanto allenamento».

Moorea e Sebastiano lo scorso anno si erano classificati terzi al campionato mondiale under 21 e quest’anno invece addirittura primi nella categoria adult mostrando tutta la qualità e il talento di cui dispongono.

«I ragazzi hanno ricevuto questo premio dalle mani della presidente della Fisd Laura Lunetta insieme alla vicepresidente vicari del Coni Silvia Salis - prosegue Odorici - Ora i ragazzi sono concentrati già ai prossimi appuntamenti nei quali saranno impegnati già dai primi giorni di gennaio».

I prossimi impegni

Non ci sarà infatti nemmeno il tempo di riposarsi durante questo periodo di festa per Moorea e Sebastiano dal momento che nel ponte dell’Epifania i due ragazzi saranno a Madrid per una gara internazionale e successivamente il 13 gennaio saranno di scena ai campionati italiani assoluti.

«Una cosa che ci preme veramente fare è ringraziare l’Amministrazione comunale e il sindaco Marco Ballarini che in ogni occasione hanno dimostrato grande vicinanza e grande sensibilità a questo sport e ai risultati di Moorea e Sebastiano è una cosa che ci fa estremamente piacere», conclude Odorici.

Anche lo stesso primo cittadino infatti aveva elogiato i due ballerini pubblicamente nei giorni scorsi in occasione della premiazione: