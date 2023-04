I campioni del volley in visita al liceo Bramante

Il liceo scientifico Donato Bramante di Magenta nei giorni scorsi ha organizzato un incontro con Matteo Piano e Yuki Ishikawa, due atleti della società sportiva di pallavolo Allianz PowerVolley di Milano, per trattare il tema del legame tra sport e società.

I campioni del volley in visita al Bramante

Il progetto scolastico Sport e Società, coordinato dalle docenti Tiziana Marchioni, Laura Spagnolini e Chiara Mascellani, nell’ambito delle ore di Educazione Civica, si è articolato in due parti.

La prima si è svolta in classe, con un’analisi delle edizioni che hanno fatto la Storia delle Olimpiadi e dei grandi eventi sportivi. Partendo da quelle svolte a Berlino, organizzate da Hitler nel 1936, passando da quelle di Città del Messico nel 1968, rimaste nella memoria per il pugno guantato di nero innalzato sul podio dagli atleti Tommie Smith e John Carlos, per protestare contro il razzismo dilagante in Usa, oppure quelle di Monaco ’72, tristemente note per la strage terroristica che uccise 11 atleti israeliani, per arrivare ad analizzare i recenti mondiali di calcio in Qatar.

La libertà di pensiero, il razzismo e i legami tra politica e sport; questi i temi che hanno favorito la discussione in classe.

L'incontro con i giocatori del Powervolley Milano

Nella seconda parte del progetto, l’incontro a scuola con i due pallavolisti della prestigiosa squadra di pallavolo milanese. Gli allievi e le allieve delle classi 3B, 3D, 4B, 4D e 4H hanno potuto rivolgere a Piano e Ishikawa le domande scaturite durante il lavoro in classe. Domande riguardanti non solo il mondo dello sport o la loro preparazione atletica, ma il loro rapporto con la libertà di espressione, il talento, la gestione della propria immagine e della privacy, una volta famosi.

A questo proposito Piano ha detto che gli atleti non sono liberi di esprimersi, perché c’è sempre qualcuno che decide per loro e Ishikawa si è detto contento di giocare in Italia, perché in Giappone non potrebbe neanche andare al ristorante, senza che qualcuno gli fotografi pure i piatti che mangia.

Dopo l’incontro in aula magna, l’ora seguente si è svolta nella palestra del Liceo, dove i due atleti hanno spiegato le figure principali della pallavolo e come affrontarle: battuta, palleggio, bagher e schiacciata.

Infine le studentesse e gli studenti presenti hanno potuto assistere ad un allenamento dimostrativo, con un gruppo di compagne e compagni che si sono cimentati con la palla, seguiti passo passo dai campioni dell’Allianz Power Volley. L’incontro con i pallavolisti si è svolto in un clima di grande interesse da parte di studenti e docenti e la mattinata è volata.