I Black Project tra le prime dieci band rock d'Italia

Un altro successo per i Black Project. Il gruppo di Magnago è infatti tra le prime dieci band rock d'Italia.

Bella prova dei Black Project a Sanremo Rock

La formazione musicale magnaghese ha brillantemente partecipato alla 37esima edizione di Sanremo Rock, evento finale di una manifestazione che ha coinvolto migliaia di iscritti provenienti da tutta Italia. Sul palco dell'Ariston Daniel Baldo, Alessandro Tattolo, Gabriele Giugni, Carlos Manuel Espinal, Marco Pontone e Elena "Sista" Colombo sono arrivati grazie alla vittoria nell'evento che si era tenuto a Ferrara, entrando di diritto nella finalissima che si è svolta nel Ponente ligure e che ha coinvolto 24 band.

"Ci portiamo a casa una grossa esperienza formativa"

Un po' di rammarico a caldo, ma anche tanta soddisfazione per aver ricevuto attestati di stima e complimenti, a cui si è aggiunto il riconoscimento della gente. Spiega Gabriele Giugni a nome della band:

"Tutto sommato è andata bene, abbiamo vinto il premio della giuria popolare. Ci hanno fatto grossi complimenti per la presenza scenica sul palco con commenti tipo 'avete mangiato il palco', 'ci avete fatto sentire il rock', 'avete dato fuoco al teatro'. Noi ci portiamo a casa una grossa esperienza formativa, consapevoli che la nostra vera vittoria è stata quella di conoscere e di stringere numerose amicizie con tanti ragazzi di tante band diverse provenienti da tutta Italia. Se proprio vogliamo parlare di numeri, non avremo vinto ma, considerando che c'erano 28ttomila iscritti telematici e 7mila fisici, è una grande soddisfazione essere arrivati tra i primi dieci".

Un palco speciale e difficile da dimenticare

Il palco di Sanremo è indubbiamente la Scala della musica e non è un posto come gli altri dove esibirsi. Dopo aver aperto il concerto di Vasco Rossi al San Nicola di Bari, è un’altra esperienza da ricordare per i Black Project:

"Suonare all'Ariston, poi, fa sempre il suo effetto anche se purtroppo, essendo piuttosto vuoto, non ci ha fatto sentire il suo calore sanremese e quell'emozione di estasi post performance. Infine, ci complimentiamo infinitamente con i nostri cari amici Atwood che hanno ottenuto la vittoria del festival: hanno lavorato sodo e il successo è ampiamente meritato".