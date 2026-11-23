Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Le fanfare dei Bersaglieri di Legnano, Magenta e Abbiategrasso hanno suonato per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Le tre formazioni sono state protagoniste a Palazzo Lombardia dell’iniziativa benefica Fanfare per Telethon.

Fanfare per Telethon, sul palco anche Legnano, Magenta e Abbiategrasso

Il concerto delle Fanfare dei Bersaglieri della provincia di Milano si è tenuto ieri, domenica 22 novembre, all’Auditorium Testori, nella sede della Regione a Milano, e ha riunito sei formazioni musicali. Dal nostro territorio c’erano la Fanfara Aurelio Robino di Legnano, la Fanfara Nino Garavaglia di Magenta e la Fanfara Cavaliere di Gran Croce Ambrogio Locatelli di Abbiategrasso. Insieme a loro si sono esibite la Fanfara Aminto Caretto di Melzo, la Fanfara Luciano Manara di Milano e la Fanfara Don Felice Cozzi di Seregno.

Un progetto nato nel 2025

Enrico Lazzati, presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Milano, ha raccontato com’è nata l’iniziativa:

«Il progetto Fanfare per Telethon nasce nel 2025, come segno concreto di vicinanza al mondo del volontariato. Abbiamo trovato uno spazio disponibile, compatibile con gli impegni di tutte e sei le fanfare, e desidero ringraziare sentitamente Regione Lombardia per la disponibilità».

Il concerto è caduto proprio nei giorni di Santa Cecilia, patrona dei musicanti. Lazzati ha ricordato anche il lavoro di organizzazione e preparazione dei capi fanfara e di tutti i componenti delle formazioni.

«È una serata di patriottismo, ma anche un’occasione per guardare a chi soffre, con l’obiettivo di aiutarlo attraverso Telethon».

L’accoglienza in Regione

I Bersaglieri sono stati accolti dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Christian Garavaglia:

«Benvenuti nella casa dei Lombardi: oggi questa è casa vostra. È un segno dell’affetto e della riconoscenza che nutriamo nei vostri confronti, perché rappresentate valori nei quali tutti crediamo. Grazie perché incarnate il sacrificio, la solidarietà, l’impegno e il coraggio».

Garavaglia ha sottolineato anche quanto la testimonianza dei Bersaglieri sia preziosa per i più giovani:

«In un momento nel quale assistiamo a episodi di violenza e vandalismo, penso anche ai giovani che hanno spaccato le vetrine e che avrebbero dovuto poter conoscere e fare tesoro di ciò che voi rappresentate. I Bersaglieri sono un esempio di disciplina, servizio, rispetto e amore per la comunità. Valori che meritano di essere trasmessi e difesi».

Il grazie di Telethon

Per la Fondazione Telethon è intervenuto Rodolfo Schiavo, che ha ringraziato Regione Lombardia e i Bersaglieri:

«Il claim della nostra campagna è “Vivi la gioia di donare”: le fanfare trasmettono e donano gioia. Insieme possiamo realmente fare la differenza. La campagna di quest’anno ha il volto di una bambina malata: insieme possiamo costruire per ciascuno di loro un futuro».

Era presente anche il generale Antonio Pennino, vicepresidente nazionale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri:

«È con gioia che doniamo, che rendiamo un servizio al Paese. È bello vedere i Bersaglieri in prima linea in occasioni come questa, offrendo valori e occasioni di formazione per i giovani. Riusciamo a servire l’Italia in uniforme, ma non soltanto».