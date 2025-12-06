I bambini della scuola Suor Geltrude Comensoli in municipio come “Pellegrini della luce”

«Bellissimi i messaggi che hanno accompagnato il dono: parole piene di speranza e desiderio di pace».

Una lanterna simbolo di speranza consegnata al sindaco Zerboni di San Vittore Olona.

Visita speciale in Comune

Nella mattinata di ieri i bambini della scuola materna Suor Geltrude Comensoli di San Vittore Olona (Ente Morale di San Vittore Olona e Cerro Maggiore), accompagnati dalle loro insegnanti, hanno fatto visita al palazzo municipale per consegnare al sindaco Marco Zerboni una lanterna da loro realizzata in veste di “Pellegrini della luce”.



«Bellissimi i messaggi che hanno accompagnato il dono: parole piene di speranza e desiderio di pace, offerte da questi piccoli cittadini in un mondo che oggi più che mai ne ha una profonda necessità», ha detto il sindaco Marco Zerboni.