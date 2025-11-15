I 25 anni del coro Old Spirit Gospel

Il coro Old Spirit Gospel di Pregnana Milanese festeggia i suoi primi 25 anni di attività. E lo fa nel modo che meglio conosce: con il concerto dal titolo «Old Story – 25 anni di canto e meraviglia» in programma sabato sera al cinema teatro Flores di Vanzago.

Coro Old Spirit Gospel

L’Old Spirit Gospel è una realtà musicale che si è fatta conoscere e apprezzare in tutto il territorio grazie alla passione con cui, ad ogni concerto, riesce a coinvolgere il pubblico attraverso la musica gospel.

L’appuntamento di sabato sera, ore 21 al Cinema teatro Flores di Vanzago, ingresso a offerta libera sino a esaurimento posti, non sarà da meno, e vedrà coinvolti tutti i coristi che nel corso degli anni hanno partecipato al progetto.

25 anni

Gli «Old» nascono 25 anni fa, nel 2000, in biblioteca a Pregnana, grazie all’entusiasmo di un gruppo di giovani appassionati di canto «negro spiritual». Quel primo raduno si è poi trasformato in un appuntamento fisso per trovarsi e vivere insieme la felicità che il canto sa regalare, gratuitamente, a chiunque. Il gruppo negli anni è cresciuto, si è allargato, è cambiato nel tempo coinvolgendo nuove persone e salutandone altre. Mantenendo però sempre quello spirito di condivisione che la stessa musica gospel trasmette.

Gli Old Spirit Gospel sono stati diretti prima da Mauro Zagheno e ora da Alice Garavaglia.

Oggi ne fanno parte come Soprani Licia Colombo, Laura Bianchi, Claudia Reali, Alessia Cremon, Michela Maggioni, Noemi Colombo, Alessandra Severini. Come Contralti cantano Patrizia Severini, Claudia Mazzola, Lucia Giovanna De Mango (che è la presidente del Coro), Giulia Zucchi, Annika Kristin Schorsteing, Valentina Cattaneo. Per i Tenori Valerio Rigitano, Davide Froio, Mauro Mancuso e Luca Giuliodori. Infine i Bassi: Rossano Melis, Mauro Zagheno, Moreno Antonio Piva.

Concerto al Flores

Il loro repertorio pesca dal patrimonio musicale degli schiavi neri d’America, dai loro canti nati da dolore, fede e speranza, divenuti strumento di espressione di libertà, fratellanza e salvezza. Si spazia poi sino a brani pop, etnici e di tradizione popolare, impreziositi da arrangiamenti ricchi e complessi; i brani sono usualmente interpretati da 4 a 6 voci miste, spesso a cappella; in alcuni casi sono accompagnati da pianoforte o percussioni.

Sabato sera verrà proposto uno spettacolo speciale, che coinvolgerà tutti i coristi passati negli anni ripercorrendo attraverso la musica la storia degli Old Spirit e celebrando la forza e la bellezza del canto e il suo valore per le lotte dei popoli oppressi. Un evento di musica e teatro per raccontare «cosa c’è nella testa e nel cuore di chi sceglie di cantare con gli altri».

Per tutti gli amici del coro, una nuova occasione per ritrovarsi e riguardare indietro, a quanta strada si è fatta.

Per tutti coloro che non li conoscono, invece, sarà il momento giusto per colmare questa lacuna e lasciarsi toccare dalla forza delle musica. E chissà magari entrare a far parte di questa famiglia, sempre pronta ad accogliere nuove voci per portare avanti la propria storia di canto e meraviglia.