Hub vaccinale al Move In, oltre 1000 dosi al giorno

Hub vaccinale al Move In, più di 100 dosi quotidiane

Prosegue a buon ritmo la somministrazione dei sieri anti-Covid nell'hub vaccinale creato all'interno del Move In, il grande centro commerciale che si affaccia sulla via Turati di Cerro Maggiore, a due passi dall'imbocco autostradale. "Siamo costantemente sopra le 1000, anche 1100 persone al giorno con una notevole soddisfazione da parte nostra e, soprattutto, da parte dell'Asst, felice di come sta proseguendo la campagna vaccinale - spiega l'assessore alla Sicurezza Alessandro Provini - A giorni sapremo, dai dati che arrivano dalla Regione Lombardia sugli iscritti, quando potremo dirci abbastanza tranquilli per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge. Direi che stiamo vedendo la fine del tunnel e questo ci soddisfa molto".

La situazione attuale

"Il flusso di gente è molto fluido -prosegue Provini - Nonostante si vaccinino molte persone rispetto a prima, tutto viene gestito meglio perchè l'età si è notevolmente abbassata rispetto all'inizio e, soprattutto, abbiamo a che fare con persone che hanno patologie decisamente limitate o addirittura coi minorenni, che stanno iniziando ad arrivare e si sono iscritti in massa, senza nessun problema di salute. Questo ha ovviamente aiutato i dottori nell'anamnesi che i volontari nel gestire i flussi in quanto anche il controllo dei documenti è molto più semplificato. La problematica che riscontriamo più spesso è quella di persone che arrivano con notevole anticipo, e mi riferisco a oltre mezzora-un'ora prima del loro appuntamento, pensando così di fare il vaccino al momento in cui si presentano: ma questo non può essere. Anche l'apertura contestuale del cinema e degli esercizi commerciali non ha avuto ripercussioni. Inoltre, è emerso che il nostro hub è uno tra i più scelti proprio per la sua posizione strategia tra Milano e Varese".