«Hold Your Dream»: energia, passione e sogni

Il teatro civico di Rho si è illuminato di energia, passione e sogni grazie a «Hold Your Dream», il musical show firmato Studio Pro.

Una serata che ha visto il pubblico alzarsi in piedi in una lunga standing ovation

Una serata che ha visto il pubblico alzarsi in piedi in una lunga standing ovation, rapito dall’entusiasmo e dal talento di tutti i giovani artisti in scena. Lo spettacolo, inserito nel cartellone della Buona Notte Bianca dei bambini ha trasformato la città in una festa di musica e colori. Grazie al sostegno di importanti sponsor, l’evento ha saputo riempire piazza Jiannacci, regalando a cittadini e famiglie un’esperienza che rimarrà impressa nel cuore.

Sul palco 50 giovani artisti hanno dato vita a una storia che parla di speranze, paure, amicizie e sacrifici

Sul palco, invece, 50 giovani artisti dagli 8 ai 25 anni hanno dato vita a una storia che parla di speranze, paure, amicizie e sacrifici: il sogno di sette ragazzi che inseguono l’obiettivo di entrare in accademia e conquistare il proprio posto nel mondo dello spettacolo. Uno spettacolo travolgente, capace di toccare le corde più intime e allo stesso tempo di trascinare il pubblico con un’energia irresistibile.

Un progetto originale, ideato e scritto da Eleonora Lombardo direttrice artistica e fondatrice di Studio Pro

«Hold Your Dream» non è un semplice musical: è un progetto originale, ideato e scritto da Eleonora Lombardo, direttrice artistica e fondatrice di Studio Pro, una realtà nata a Lainate solo un anno fa e già capace di farsi notare per innovazione e visione. I ragazzi hanno calcato il palco con la maturità di una vera compagnia teatrale: due ore intense di recitazione e danza, gestendo persino il dietro le quinte in completa autonomia.

Aperta la Open Week di Studio Pro, con il Musical Day con lezioni aperte in tutte le discipline di danza

Un risultato che testimonia non solo il lavoro artistico, ma anche la crescita personale che Studio Pro vuole coltivare in ognuno dei suoi allievi. L’indomani, l’entusiasmo non si è fermato. Da domenica 21 settembre si è aperta infatti la Open Week di Studio Pro, con il Musical Day con lezioni aperte in tutte le discipline di danza. Un’occasione unica per scoprire da vicino un progetto che non si limita all’insegnamento tecnico, ma che unisce formazione artistica e crescita personale, offrendo a bambini, adolescenti e giovani adulti uno spazio in cui credere nei propri sogni e costruire il proprio futuro.