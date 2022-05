History lab: l'archivio storico digitale del Palio cerca nuovi documenti

La Fondazione del Palio di Legnano è al lavoro per raccogliere oggetti, documenti, foto e video dal 1934 ai giorni nostri: "Aprite i vostri cassetti e mettete a disposizione della città i vostri cimeli"

Per unire in un unico archivio, fisico e digitale, tutti i documenti che raccontano la storia del Palio ma anche della città di Legnano, la Fondazione ha dato vita al progetto HistoryLab. A illustrarlo, mercoledì mattina a Palazzo Pirelli, è stato il responsabile della comunicazione del nuovo ente Luca Vezzaro.

«A Legnano amiamo ricordare che le radici del Palio affondano direttamente nel 1176. Non a caso nel 1976 l’allora presidente della Famiglia Legnanese Pietro Cozzi volle ricordare l’800esimo anniversario della Battaglia con grandi eventi e con celebrazioni che coinvolsero anche con visite ufficiali papa Paolo VI e il presidente della Repubblica Giovanni Leone. La rievocazione storica nasce negli anni ‘30 come Palio di Legnano per poi divenire, per volere di Benito Mussolini, Sagra del Carroccio, nome che conserverà fino al 2006. In questi decenni molto è cambiato, ma è rimasto intatto lo spirito, quello stesso spirito che negli anni ha mosso un gruppo di donne e uomini di Palio che hanno deciso di dedicarsi alla conservazione storica della nostra manifestazione simbolo. Grazie al loro lavoro, dagli archivi di contrada, come anche dagli armadi delle singole case (perché prima che nascessero i manieri molte volte la documentazione seguiva la reggenza) stanno emergendo documenti preziosi che raccontano i primi passi della nostra manifestazione; sono oggetti, testi, immagini, ma anche rarissimi video, alcuni datati 1934, che mostrano una Legnano decisamente diversa, sicuramente meno urbana ma già compatta attorno ai propri simboli e ai propri valori. Lo scopo è di tutelare non solo la storia del Palio ma anche quella della città e del legame indissolubile tra le due».