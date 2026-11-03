Halloween alla Canonica: un successo di comunità e inclusione

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Sabato sera, gli spazi della Canonica di Bernate Ticino non hanno ospitato solo una festa, ma una vera e propria dimostrazione di cosa significhi fare comunità. Il successo dell’Halloween inclusivo ha confermato che la rete sul territorio funziona e genera un impatto reale.

L’evento

“Il nostro ringraziamento più profondo va a tutte le numerose persone che hanno varcato la soglia della Canonica. Grazie alla vostra presenza e alle donazioni raccolte, il ricavato destinato a InnovAzione Reciproca si trasformerà immediatamente in azioni concrete – hanno commentato gli organizzatori – Ma, soprattutto, grazie per aver dimostrato che la vera inclusione è, prima di tutto, divertirsi insieme”.

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I protagonisti assoluti della serata sono stati i ragazzi seguiti dall’associazione. Gestendo il buffet, curando l’animazione e condividendo sorrisi al karaoke, hanno regalato alla sala un’energia letteralmente contagiosa.

Chi ha partecipato ha potuto vivere il privilegio di una serata autentica, portandosi a casa un arricchimento umano inestimabile.