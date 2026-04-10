Ha preso avvio la 464esima Festa del Perdono

In occasione del ricordo del miracolo legato al Santuario mariano in corso quattro giornate di appuntamenti religiosi e iniziative di svago e divertimento. E l'artista Andrea Fusè, conosciuto come "Il Milanese Provinciale", dedica alla festa la canzone in dialetto milanese "Al Pardòn"

Ha preso avvio ufficialmente ieri, giovedì 9 aprile, la 464esima Festa del Santo Perdono e dell’Apparizione del Santuario arcivescovile della Beata Vergine dei miracoli di Corbetta, che fino a domenica 12 aprile unirà celebrazioni religiose ed eventi di svago e divertimento. A dare inizio è stata la messa solenne del Perdono, celebrata ieri mattina in Santuario, presieduta dal vicario episcopale e vescovo ausiliario di Milano monsignor Luca Raimondi e concelebrata dai sacerdoti del Decanato, con la partecipazione dei sindaci dell’antica Pieve di Corbetta. Sempre ieri, per tutta la giornata, sono state allestite le tradizionali bancarelle per le vie del centro cittadino e la sera in Villa Pagani si è tenuta la serata di liscio con Angelo Caravaggio a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Ops!.

Il miracolo

La festa ricorda l’apparizione e il primo miracolo compiuti dalla Santa Vergine il 17 aprile 1555, giovedì dopo Pasqua. In quel giorno, tre bambini stavano giocando a bocce nel piazzale antistante la piccola chiesetta di San Nicolao, sulla cui facciata era raffigurata una Madonna col Bambino. Uno dei tre bambini, Giovanni Angelo Della Torre, di soli 10 anni, era muto. Improvvisamente, il Bambin Gesù, assunta forma corporea, si avvicinò a loro e la stessa Maria scese dal quadro sotto forma umana per riprendere il suo figlioletto. Angelo emise un grido di sorpresa: «Il Bambino! La Madonna!». Secondo le cronache dell’epoca, una volta diffuso il miracolo, la popolazione cominciò a festeggiare. Nei giorni successivi all’evento, una folla innumerevole giunse da tutte le zone circostanti. Il 1555 fu anche segnato da numerose guarigioni miracolose. L’eco delle meraviglie accadute a Corbetta giunse fino a Roma, dove il pontefice Pio IV concesse la cosiddetta Bolla del Perdono. Ancora oggi, nel giorno della Festa, il Santuario della Madonna dei Miracoli attira migliaia di fedeli desiderosi di ottenere l’indulgenza plenaria.

I prossimi appuntamenti

Oggi, venerdì 10 aprile, oltre ad alcune funzioni religiose, in Villa Pagani dalle 20 sono in programma Dj set e Baby dance con «Il Dj di Provincia» e dalle 21.30 serata musicale con Urlo Band organizzata dal Comune e da Ops! Aps. Domani, sabato 11 aprile, saranno celebrate alcune messe e sono previste diverse iniziative in Villa Pagani: dalle 14 «Sos Respira», uno spettacolo divertente per insegnare le manovre di disostruzione pediatrica; dalle 15 dimostrazioni di Primo soccorso e uso del defibrillatore; dalle 17.30 aperitivo alternativo con Smart food a cura di UnAngeloallaRicerca; dalle 20 alle 22 Dj set e Baby dance con «Il Dj di Provincia»; dalle 22.30 concerto dei Gamba de Legn. Infine, sempre sabato, alle 22 al Parco di Villa Ferrario andrà in scena il «Corbetta Drone Show».

Domenica 12 aprile, solennità della Beata Vergine dei miracoli, la messa delle 10.30 sarà celebrata da don Giuseppe Galbusera, prevosto e rettore del Santuario, con accompagnamento della Schola Cantorum della Collegiata di San Vittore Martire di Corbetta e a seguire si terrà l’assegnazione del Premio Suor Michelina. Il 27 ci saranno di nuovo le bancarelle dalle 8 alle 19 per le vie del centro cittadino, mentre in Villa Pagani si terranno dalle 14 il mercatino vintage e hobbistica (in tensostruttura esposizione di strumenti musicali artigianali); dalle 15.30 Have Mercy Blues Fest; dalle 18 Edward Abbiati e Francesco Bonfiglio; dalle 19 Limido Brothers; dalle 200 Riot Blues Band (tributo ai Blues Brothers), sempre a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con Ops! Aps.

Durante tutte le serate ci sarà la possibilità di cenare nella tensostruttura di Villa Pagani. Inoltre già da qualche giorno è attivo il luna park in piazza delle Giostre.

Infine venerdì 17 aprile, anniversario dell’apparizione e del primo miracolo, saranno celebrate diverse funzioni religiose tra cui, alle 10.30, la messa presieduta da monsignor Emilio De Scalzi, vescovo ausiliario emerito di Milano.

L’invito ai cittadini

«Con gioia celebriamo insieme a tutti i cittadini la Festa del Perdono 2026, un evento che affonda le radici nella storia e che continua a rappresentare un momento di incontro e condivisione per tutta la nostra città – affermano il sindaco Marco Ballarini e l’assessore allo Sviluppo locale Giuliano Gubert – L’Amministrazione comunale ha lavorato con impegno per offrire un programma ricco di eventi, per soddisfare i gusti e le passioni di tutti, dai più piccoli ai più grandi. Abbiamo voluto creare occasioni di divertimento e svago per tutta la famiglia. Invitiamo a partecipare numerosi alle iniziative in programma, a vivere appieno l’atmosfera festosa che animerà le nostre strade e piazze, a riscoprire il piacere di stare insieme. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione della Festa del Perdono».

La canzone dedicata alla Festa del Perdono

In occasione della Festa Andrea Fusè, in arte “Scosso”, cabarettista e intrattenitore corbettese conosciuto sui social come “Il Milanese Provinciale”, ha deciso di realizzare una canzone a tema in dialetto milanese, intitolata appunto “Al Pardòn”. «Nella mia canzone si racconta del miracolo del dipinto di Corbetta, dove la Madonna e il bambin Gesù scendevano dal dipinto per fare compagnia ai tre bambini – racconta – Ma voi immaginate la scena, Gesù bambin scende dal quadro per giocare con gli altri e la Madonna con la sciavata (ciabatta) per rimproverarlo e riportato su nel dipinto… “Gesù! Sa ta se dre fà!” Come al giorno d’oggi tutte le mamme fanno per tirarli su bei dris e dur… perché l’educazione prima di tutto come le tradizioni! Evviva la festa del Pardòn!».