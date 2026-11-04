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Guido Bottarini ha compiuto 100 anni: grande festa a Turbigo.

Guido Bottarini ha compiuto 100 anni

Guido Bottarini è diventato centenario. Festa grande a Turbigo per lo splendido traguardo raggiunto dall’uomo, turbighese doc, che ha lavorato alla Centrale Castelli. Una vita e un lavoro che gli hanno permesso di “accumulare” un eccezionale bagaglio di conoscenze del paese e del territorio. E oggi, mercoledì 4 novembre 2026, il festeggiato ha ricevuto anche la visita del sindaco Fabrizio Allevi in fascia tricolore.

Gli auguri del sindaco

“Guido è uno dei nostri centenari, straordinario testimone ed esempio del nostro paese e per tutta la comunità – ha commentato il sindaco – È stato per me un grande onore e un orgoglio, allora, stamattina andarlo a trovare a casa, per lasciargli, a nome di tutta l’Amministrazione comunale e di tutta Turbigo, la targa per i suoi 100 anni e anche una copia dell’atto di nascita, così come richiesto dalla famiglia, e di cui è stato molto felice”.