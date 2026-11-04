FESTA GRANDE IN PAESE

Guido Bottarini ha compiuto 100 anni

Festa grande in paese per il grande traguardo raggiunto dal turbighese, che ha lavorato nella Centrale Castelli. La visita ufficiale del sindaco

Guido Bottarini ha compiuto 100 anni

Turbigo ·

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Guido Bottarini ha compiuto 100 anni: grande festa a Turbigo.

Guido Bottarini ha compiuto 100 anni

Guido Bottarini è diventato centenario. Festa grande a Turbigo per lo splendido traguardo raggiunto dall’uomo, turbighese doc, che ha lavorato alla Centrale Castelli. Una vita e un lavoro che gli hanno permesso di “accumulare” un eccezionale bagaglio di conoscenze del paese e del territorio. E oggi, mercoledì 4 novembre 2026, il festeggiato ha ricevuto anche la visita del sindaco Fabrizio Allevi in fascia tricolore.

Gli auguri del sindaco

“Guido è uno dei nostri centenari, straordinario testimone ed esempio del nostro paese e per tutta la comunità – ha commentato il sindaco – È stato per me un grande onore e un orgoglio, allora, stamattina andarlo a trovare a casa, per lasciargli, a nome di tutta l’Amministrazione comunale e di tutta Turbigo, la targa per i suoi 100 anni e anche una copia dell’atto di nascita, così come richiesto dalla famiglia, e di cui è stato molto felice”.

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guido bottarini

 

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