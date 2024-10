Guida Gambero Rosso: fra i migliori ristoranti della Lombardia anche il D'O di Cornaredo

Sono più di 300 i ristoranti lombardi che sono entrati a far parte della nuova guida Gambero Rosso e che hanno ricevuto un menzione speciale. Fra questi anche il D'O di Cornaredo che ha ricevuto le Tre Forchette.

Migliori ristoranti della Lombardia: ecco l'elenco completo del Gambero Rosso

Ristoranti che si reinventano bistrot, trattorie che abbracciano lo stile contemporaneo, enoteche che sperimentano nuovi concept culinari: il mondo della ristorazione sta vivendo una metamorfosi che riflette un cambiamento profondo nel modo in cui gli italiani vivono l'esperienza culinaria fuori casa. Un’esperienza sempre più influenzata da ritmi di vita frenetici e dall'onnipresenza della tecnologia che riduce la capacità attentiva. Sono queste le principali tendenze che emergono nella nuova Guida Ristoranti d’Italia 2025 che segna una svolta presentandosi rinnovata nella grafica - con immagini di paesaggi e dei piatti regionali della tradizione - e nella lettura – con nuovi simboli - come il razzo per le avanguardie e lo smile per il miglior rapporto qualità/prezzo - per condurre il lettore in un viaggio attraverso l’evoluzione della ristorazione italiana, celebrando tradizione, innovazione e creatività.

Sono 2.425 i locali censiti dalla Guida, tra ristoranti, trattorie, wine bar, bistrot, locali internazionali. 400 le novità che debuttano quest’anno.

Le Tre Forchette

A guidare la classifica delle Tre Forchette, star della ristorazione italiana, anche quest’anno c’è Niko Romito con il suo Ristorante Reale a Castel di Sangro (AQ), insieme a Enrico Crippa con Piazza Duomo ad Alba (CN) che ottengono un punteggio di 97 centesimi. Seguono con un punteggio di 95 centesimi, il ristorante Atelier Moessmer Norbert Niederkofler e Osteria Francescana di Massimo Bottura che scende di un gradino, pur confermandosi nell’Olimpo degli chef, distinguendosi anche per il Premio Speciale Novità dell’Anno con il suo Al Gatto Verde a Modena. Rispetto al 2024 salgono a 52 le Tre Forchette, sostenute dal partner TRENTODOC, con l’ingresso di 6 nuove eccellenze, sempre più giovani e creative: tra le avanguardie spiccano il Ristorante Dina di Alberto Gipponi a Gussago (BS) e I Tenerumi del Therasia Resort di Davide Guidara a Vulcano (ME). L’argine a Vencò di Antonia Klugmann a Dolegna del Collio (GO) si distingue anche come Forchetta Verde per il suo impegno nei confronti della sostenibilità. Tra le altre novità: Andrea Aprea Ristorante a Milano, Dalla Gioconda a Gabicce Mare (PU), da Gorini a Bagno di Romagna (FC).

La Lombardia

Sono sempre più numerose, ben 317, le insegne in guida, con 31 nuovi ingressi, a testimonianza di una grande vivacità del settore in Lombardia con grande varietà di offerta, tra tradizione e innovazione, cucina etnica e per tutte le tasche. Tante le superstar:

11 Tre Forchette

Da Vittorio a Brusaporto (BG)

Dal Pescatore Santini a Canneto sull'Oglio (MN)

Miramonti l'Altro a Concesio (BS)

D'O a Cornaredo (MI)

Lido 84 a Gardone Riviera (BS)

Dina a Gussago (BS)

E i milanesi

Andrea Aprea Ristorante

Enrico Bartolini Mudec

Berton Milano

Cracco in Galleria che si aggiudica il premio speciale Cioccolato. L’abbinamento Sorprendente - Crema al cioccolato, lenticchie alla vaniglia e piselli - con Domori.

Seta by Antonio Guida

6 Tre Gamberi

Trattoria Visconti dal 1932 ad Ambivere (BG)

La Madia a Brione (BS)

Antica Trattoria del Gallo a Gaggiano (MI)

Caffè La Crepa a Isola Dovarese (CR)

Trippa a Milano

Osteria della Villetta dal 1900 a Palazzolo sull'Oglio (BS)

1 Tre Bottiglie

Ciz Cantina e Cucina a Milano

2 Tre Tavole

Lanzani Bottega & Bistrot a Brescia

Silvano Vini e Cibi al Banco a Milano

3 Tre Mappamondi, tutti a Milano

Ba Restaurant

Gong Oriental Attitude

Iyo Experience

Gli altri premi speciali

A Il Colmetto a Rodengo Saiano (BS) va il premio Miglior Pane in Tavola, con Petra Molino Quaglia che si aggiudica anche lo smile per il Miglior Rapporto Qualità Prezzo v

A Emin Haziri di Procaccini Milano a Milano il premio Tradizione Futura, con Inalpi.

A Tommaso Bonseri Capitani di Mountain Lodge del Sunny Valley Kelo Mountain Lodge a Valfurva (SO) il premio Tradizione Futura, con Inalpi.

A Elena Orizio di Trattoria Contemporanea a Lomazzo (Co) il premio Pastry Chef dell’Anno, con La Bella Estate Vite Colte

Tra le avanguardie, oltre ai succitati Dina e La Madia, si segnalano Materia a Cernobbio (CO), Contrada Bricconi a Oltressenda Alta (BG), Grow Restaurant ad Albiate (MB) e Trattoria Contemporanea a Lomazzo (CO).