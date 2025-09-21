«Guerrieri, vigliacchi e devastatori, sono diventati i padroni di Mazzo»

«Gentile redazione segnaliamo la situazione molto preoccupante a Mazzo (Rho, ndr), causata da ragazzini violenti e provocatori. Ogni giorno, sotto i portici del centro commerciale, lato chiesa, si ritrova un numeroso gruppo di ragazzi e ragazze, età media 13-15 anni.

Questi “maranzetti” come va di moda chiamarli tutti tassativamente vestiti uguali come soldatini senza fantasia, “occupano” stabilmente l’area come loro territorio nonostante la presenza della “security” voluta dai negozianti sino a sera, impennando con i motorini e facendo acrobazie con i monopattini elettrici, il tutto chiaramente senza casco perché loro sono la prima linea dall’ignoranza artificiale che dilaga.» Inizia con queste parole scritte alla nostra redazione (da un gruppo di cittadini con tanto di firme n.d.r) lanciato dai residenti della frazione di Mazzo stufi di sopportare la maleducazione e i danni provocati da un gruppo di ragazzini.

«Inoltre – prosegue la lettera scritta alla nostra redazione – nonostante gli appositi sacchetti, al termine delle loro imprese, lasciano in bella vista bottiglie, lattine, bustine, mozziconi, contenitori dove anche i maiali si rifiuterebbero di vivere. Chiaramente se qualcuno “osa” riprenderli, insulti, minacce, provocazioni, in perfetta linea con i loro idoli maggiori, come certi social riportano senza alcuna censura. Questi premi Nobel si appostano dietro le auto e all’approssimarsi di qualche veicolo, sbucano improvvisamente impennando e andando volutamente contro, con tutti i pericoli che questo gesto potrebbe causare.

Il loro scopo è cercare a tutti i costi di creare una rabbia ed una reazione da parte dei cittadini, ed aumentare ancora di più la tensione. Non hanno nulla da perdere» Non solo problemi sotto i portici ma anche per le vie della frazione.

«Ci sono poi quelli che hanno preso Mazzo per la pista di Monza e fanno testa code a tutta velocità con i rischi che ne potrebbero derivare per i passanti e gli altri automobilisti – proseguono i cittadini che hanno inviato la mail alla nostra redazione – Tra non molto Mazzo diventerà il bronx più totale e circolare sarà davvero pericoloso. Abbiamo più volte inviato segnalazioni a Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale, ma nessuna risposta ricevuta e, soprattutto, nessun intervento specifico per riportare un pò di ordine e pulizia. Stesso discorso vale per le ore notturne, quando la frazione è in mano a questi “guerrieri” vigliacchi e devastatori; al mattino tutti possono ammirare le imprese di questi “eroi”»