Guerra agli “aspettoni”: 95 multe in tre giorni. Ed è solo l’inizio

Giro di vite contro gli “aspettoni” sulla superstrada della Malpensa.

Giro di vite contro gli “aspettoni” fuori da Malpensa

In questi giorni la Polizia di Stato di Varese ha coordinato un servizio di contrasto al fenomeno degli automobilisti che, in luogo delle apposite aree di parcheggio e sosta, utilizzano le piazzole di emergenza situate nei pressi delle uscite che conducono all’aeroporto per attendere famigliari o amici in arrivo, abitudine che mette a serio rischio l’incolumità dei viaggiatori e la fluidità della circolazione in un tratto stradale ad alta densità di traffico.

Gli agenti hanno inflitto 95 multe in tre giorni

Nel corso del servizio, effettuato mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 marzo da pattuglie della Questura di Varese e dei Commissariati di Busto Arsizio e Gallarate, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri e delle Polizie Locali di Ferno e Somma Lombardo, sono stati controllati 282 veicoli e sono state accertate e contestate 95 violazioni al codice della Strada, di cui 62 per divieto di sosta o parcheggio fuori centri abitati e violazione delle norme che regolano la fermata e la sosta di emergenza.

Anas sta pensando di installare telecamere

​La necessità di dare un giro di vite contro il fenomeno degli “aspettoni” è emersa in sede di riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Oltre a violare il Codice della strada, chi si comporta così causa evidenti pericoli alla circolazione stradale, aumentando il rischio di incidenti con conseguenti turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, tanto che Anas sta vagliando la possibilità di posizionare telecamere nelle piazzole di emergenza interessate, al fine di una più incisiva e continua azione di contrasto ai contravventori, che spesso tra l’altro hanno l’abitudine di gettare in loco rifiuti di ogni genere.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni

I controlli proseguiranno con regolarità anche nei prossimi giorni, per garantire il massimo livello di sicurezza per gli utenti della strada e dell’aeroporto.