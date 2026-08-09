Gudo: skate park e murale per il piccolo Comune

Nell’ultima seduta consiliare della scorsa settimana l’Amministrazione di Gudo Visconti ha approvato il piano tariffario della Tari e gli equilibri di bilancio. Stanziati interventi per ulteriori investimenti, sulla scorta della programmazione presentata due anni fa. Previste le realizzazioni di uno skate park al parco di Giovanni XXIII e di un murale sulla facciata del centro civico. Si sono poi impegnati soldi per la piantumazione di nuovi alberi e per la sostituzione di alcuni giochi nei parchi pubblici. Previsto anche uno studio di fattibilità per la realizzazione di uno spazio da adibire alle attività ricreative degli alunni della primaria. Le delibere sono state approvate a maggioranza.

Due progetti ambiziosi

Due sono i progetti di maggiore interesse che andranno ad abbellire il piccolo paese a a offrire un luogo di svago come lo skate park molto apprezzato dai giovani.

“Il murale lo realizzeremo in autunno – ha sottolineato il sindaco Omar Cirulli parlando del progetto di decoro urbano – Sarà realizzato al Centro Civico e vuole essere un disegno che riprende e valorizza le nostre tradizioni. Abbiamo già visionato alcuni rendering e l’idea, ancora non definita, è quella di proiettare elementi che richiamano le nostre risaie, alla tradizione delle mondine molto cara al nostro territorio. Per questa idea abbiamo intercettato un artista che sta facendo dei murales anche a Buccinasco, Cristina Donati”.

Basso impatto strutturale

L’altro progetto molto atteso e voluto dall’Amministrazione è la realizzazione di uno skate park al parco Giovanni XXIII :

“Sarà un’opera che non avrà un impatto infrastrutturale importante. Un idea che si concretizzerà alla fine dell’anno – ci spiega il primo cittadino – Non ci saranno o colate di cemento per creare la pista, ma sarà una struttura che verrà posizionata appoggiata sul terreno, in un angolo del parco. Non sarà enorme , ma soddisferà le evoluzioni degli skater. Sarà composto da un materiale durevole, considerando che dovrà affrontare i cambiamenti climatici delle varie stagioni , e sarà particolarmente indicato per i più piccoli, fino ad un’età pre adolescenziale. Non avrà dimensioni ingombranti”.

Nella stessa seduta di assise sono stati azzerati i rimborsi relativi ai permessi istituzionali del sindaco, per un risparmio complessivo che a regime darà un gettito positivo di circa 7mila euro annui per le casse comunali. “Un passo in più, sempre un passo avanti per il paese che amo” ha concluso Cirulli.