Gruppo di Controllo del vicinato «Occhi aperti su Ossona»: aperto un punto di ascolto attivo tutti i lunedì

«L’obiettivo è dare la possibilità a tutti di riferirci le problematiche proprie e del paese e fare comunità»

Nuovo passo avanti da parte del gruppo di Controllo del Vicinato «Occhi aperti su Ossona», che ha festeggiato il primo anniversario di fondazione lo scorso novembre. A partire da questo mese il gruppo ha deciso di offrire alla cittadinanza un nuovo servizio: uno sportello aperto tutti i lunedì dalle 18 alle 19 nella sala polifunzionale in piazza Aldo Moro, con accesso da via Baracca. Uno spazio di ascolto e confronto che ha l’obiettivo di dare la possibilità a tutti di segnalare criticità proprie e del territorio e di conoscere più da vicino il progetto, a cui è sempre possibile aderire compilando l’apposito modulo disponibile sul sito internet del Comune di Ossona.

Il nuovo servizio

«L’idea è partita dall’esigenza di poter raccogliere e parlare di problematiche più ampie, non solo quelle strettamente collegate alle segnalazioni da farsi nel gruppo Whatsapp – spiega il coordinatore del gruppo di Controllo del Vicinato di Ossona Pierluigi Falvo – Sulla chat da regolamento dell’associazione sono previste solo le segnalazioni immediate, non è possibile aprire discussioni. Abbiamo però notato che spesso i cittadini sentono il bisogno di parlare e confrontarsi su alcune questioni importanti, così abbiamo deciso di aprire un punto di ascolto, dove chiunque lo desideri può venire a riferirci qualsiasi tipo di problema e, se necessario, noi ci facciamo portavoce riportandolo al Comune, in un dialogo continuo con le istituzioni».

L’obiettivo

Scopo dichiarato del Controllo del Vicinato «è anche quello di fare comunità e darci una mano a vicenda – sottolinea Pierluigi Falvo – Inoltre lo sportello vuole essere un’opportunità per dare informazioni in più sul gruppo e favorire le adesioni. Al momento siamo circa 70 iscritti, con circa il 35 per cento di copertura delle vie del paese». Un obiettivo dichiarato in occasione dell’incontro pubblico di novembre per il primo anniversario del gruppo è stato quello di ampliare ulteriormente la copertura fino a includere il 50% delle vie del territorio.

Bilancio del primo anno

Secondo il coordinatore del gruppo ossonese «è stato un primo anno proficuo di presenza del Controllo del Vicinato. I cittadini iniziano ad avere più consapevolezza in quello che possono dare a loro stessi e alla comunità semplicemente facendo quello che hanno sempre fatto, con un occhio di riguardo alle segnalazioni di possibili criticità sia alle forze dell’ordine che nel gruppo, al fine di mantenere sempre alta l’attenzione. Siamo sicuri di poter incrementare ancora gli appartenenti al gruppo e aumentare a Ossona il nostro concetto di “sicurezza partecipata”».