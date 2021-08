Green pass per la fiera di Cantalupo? Si attende risposta dal Prefetto

Green pass anche per la fiera di Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore? Lo deciderà la Prefettura.

Green pass forse anche nella frazione

Per la Fiera di san Francesco a Cerro Maggiore di oggi, lunedì 2 agosto 2021, il sindaco Nuccia Berra è stato chiaro: ha infatti firmato un'ordinanza che obbliga tutti i visitatori a indossare la mascherina per il tradizionale giro tra le bancarelle.

Questo è stato possibile perchè il decreto per il Green pass (certificazione verde Covid-19 che attesti di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore oppure di essere guariti da Covid-19 nei sei 6 precedenti, anche in zona bianca) entrerà in vigore dal 6 agosto 2021.

Si pronuncerà il Prefetto

Per quanto riguarda la fiera di Cantalupo, che ci sarà nell'ambito della Sagra di San Bartolomeo (che sarà di scena la fine di agosto), l'Amministrazione comunale ha inviato richiesta alla Prefettura per sapere se occorre il controllo del Green pass per l'evento nella frazione.

Niente da fare per la Fiera di san Fermo a Nerviano: visti i tanti accessi al percorso, il Comune ha deciso di annullarla (era prevista il 9 agosto 2021) in quanto impossibilitato a controllare tutti i Green pass.