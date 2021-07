Mascherina obbligatoria durante la fiera di San Francesco a Cerro Maggiore. L'ordinanza del sindaco.

Mascherina obbligatoria per il giro tra le bancarelle

A disporlo è l'ordinanza siglata dal sindaco di Cerro Maggiore Nuccia Berra: mascherina obbligatoria durante la fiera di San Francesco. Questa la decisione del primo cittadino in vista del tradizionale evento in programma lunedì 2 agosto 2021 a Cerro e nella frazione di Cantalupo.

"E' molto importante rispettare questa indicazione per tre motivi - spiega Berra - Per rispetto di chi ci sta intorno, per evitare che i contagi aumentino arrivando così a nuove chiusure e-o limitazioni e perchè vi sarà una sanzione di 150 euro per i trasgressori".

L'appello

Berra si rivolge ai concittadini così come a tutti quelli che intendono fare un giro tra le bancarelle: "Non buttiamo tutto il lavoro svolto finora, il virus continua a girare ma lo stiamo limitando. Ormai a Cerro il 75% dei vaccinati ha ricevuto la seconda dose. Continuiamo ad andare verso la nuova normalità e, come in molti mi hanno riferito, se qualche maleducato vorrà fare di testa propria sarà sanzionato e segnalato."